批環保署數據失真 環團籲：勿再展延興達電廠生煤許可

2019-01-03 15:27

〔記者黃欣柏／台北報導〕環保署日前公布空氣品質監測結果，指原訂2020年完成的「PM2.5紅害減半大作戰」目標已提前達標，但台灣健康空氣行動聯盟今召開記者會，質疑環保署的監測數據有手動與自動的差異，且計算方式不夠精確，事實上空氣品質呈現「兩個台灣」的情況正逐漸被催化，空污最嚴重的前10大監測站中，高雄就佔了7個，呼籲政府不要再展延高雄興達電廠的生煤許可，中央與地方也應合力提升南台灣空氣品質。

台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃指出，環保署的空氣監測數據不但有手動跟自動的差異，還將背景值完全不同的區域拿來進行空氣品質數據類推，令人費解。葉舉例，環保署居然拿台北萬華的數值，以迴歸方式推算出古亭、中山，甚至新北三重、新店的空氣品質，「這樣的計算方式不夠精準，就算達標也沒有意義！」

葉光芃進一步表示，若以「未經迴歸」的原始統計值來比對，去年PM2.5平均值最高的10大站別中，高雄左營、前金、小港與橋頭就包辦前4名，而第8到10名也通通都在高雄，這些地區的PM2.5年平均值都超過每立方公尺30微克，是國家標準的2倍之多，甚至高雄左營的空污情況比法定標準高出40倍，政府喊「達標」不應該是兩個相加除以二，而是要把後段班拉起來

「就是要講給民進黨、中央聽！」葉光芃表示，環保署日前說紅害減半已達標，但其實「兩個台灣」的情形已更加被催化，環保署公布的數據屬於手動推估，只能當作參考，而且數據有高估夏天、低估冬天之虞，但冬天是PM2.5最高的季節，「被低估是最危險的！」

對於葉的說法，與會環保署官員回應，其實目前手動與校正自動的數字都有下降，且政府前年已購買6部移動式監測站，去年從台中到彰化、南投、雲林、嘉義，也都有做交通空氣品質監測。

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