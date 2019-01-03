劉姥姥進大觀園！95歲嬤逛賣場辦年貨大開眼界

2019-01-03 14:43

〔記者湯世名／彰化報導〕歲末年終，弘道老人福利基金會今天邀請12名獨居、弱勢或失能的長輩到彰化市家樂福一圓大賣場購物夢，其中95歲阿嬤陳雪花平日在家獨自照顧身心障礙的兒子，難得有機會逛逛大賣場，老人家拄著雨傘由志工攙扶選購需要的衛生紙、海苔醬等日常用品。阿嬤說，有弘道志工陪伴，才有辦法走出來挑選自己需要的年貨，真的很感謝。

弘道彰化服務處的和美志工，今天陪著12名長輩進入家樂福大賣場時，長輩們個個開心的緩步走在賣場內購物，81歲的低收入戶陳奶奶說，每年最期待的就是志工過年前陪伴她到賣場購物，讓她有機會可以走入賣場辦年貨，活動筋骨。

65歲的邊緣戶林阿伯，獨居在貨櫃屋，只能以微薄積蓄維生，今天難得有機會逛大賣場，開心的帶著寫好的採買清單，逐一添購白米、麵條、菜瓜布、洗碗精等日常生活物品。

弘道彰化服務處主任林博樺表示，長輩隨著年紀增長導致身體機能老化、失能，也逐漸少了和外界接觸的機會，尤其是獨居弱勢長輩，若沒有志工的關懷陪伴更容易被遺忘在社會的角落，因此這場對一般民眾再日常不過的大賣場購物行，對於獨居弱勢長輩而言意義非凡，因為他們不僅能走出來社會參與，更能重拾自主機會挑選符合自己所需的日常生活必需品。

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