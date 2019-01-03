旅客數大增 基隆港比照機場今年第3季將啟用自動查驗通關

2019-01-03 15:04

〔記者林欣漢／基隆報導〕全台郵輪旅客2018年突破100萬大關，其中有高達93％都是從基隆港進出，基隆港將創全台港口之先，比照機場設置號稱12秒快速通關的入出國自動查驗通關系統「e-Gate」，預計今年第3季啟用，未來國人入出境不再需要經過冗長的排隊通關程序，節省許多等候時間。

基隆港務分公司總經理劉詩宗表示，這2年郵輪旅客都呈現兩位數成長，2018年來台的郵輪旅客達120萬人次，若不計中遠之星、海峽號等兩岸渡輪，光郵輪有101萬人次，其中，基隆港有94萬3000人次，佔93％，期許今年能突破100萬，為了加快通關速度，已經與移民署合作設置自動查驗通關系統「e-Gate」，將是全台第一個裝設「e-Gate」的港口。

劉詩宗說，為了迎接郵輪旅客，港務公司持續進行很多軟硬體改善，東岸基港大樓預計今年暑假完成第一期擴建，未來將有空中廊帶；西二、三碼頭倉庫將改為第二郵輪轉運中心；東岸四、五碼頭軍港西遷後，也要建新的旅運大樓，台灣對郵輪產業是很友善的，郵輪業者也認為台灣市場吸引力很大，願意在基隆持續發展。

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