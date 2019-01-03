消基會轟台鐵制度殺人 列車安全應比照飛航嚴格

2019-01-03 14:38

〔記者陳宜加／台北報導〕台鐵普悠瑪號翻覆釀18死悲劇，行政院2個月後公布調查報告，但消基會今天出面質疑，事故的檢討避重就輕，台鐵制度殺人，應有人負責；列車應比照航空器嚴格標準檢修、考核，更應建立「安全即準時」觀念，捍衛消費者行的安全。

消基會指出，調查報告指稱，事故列車因主風泵異常，司機員行進中持續通聯、嘗試排除異常，進入新馬站前未依規定減速。但列車有8節車廂、4組主風泵，其中2組發車前即已故障，台鐵卻同意派車執行任務。

消基會質疑，司機員二線支援一線、駕駛經驗不足，無法明確診斷故障主因並排除；且調查報告避重就輕，列車事前恐未進行軟、硬體檢查、修復；當司機員發現安全疑慮，也無權拒絕或停駛，實為制度殺人。

消基會董事長雷立芬說，台鐵列車異常恐是常態，司機員邊開車邊排除故障也成為理所當然，顯見台鐵欠缺完整行車安全制度，且日本廠商於保固期間未依約提供備料更換，台鐵不積極的作為，應該有人負責。

她也說，司機員與調度員專業知識不足，處理程序或決策有問題不得而知，調查報告並未評估台鐵安全風險。台鐵應建立「安全即準時」的核心價值，落實行車安全機制，讓司機員安心駕駛、消費者安全運輸。

消基會提出5點建議，所有車體應比照航空器，出庫前定期檢修、備足耗材與重要零件，由專人簽名負責；訂定司機員擔任駕駛生理狀況、行前酒測等標準；加強人員專業知識，必要時行進間應配置專業檢修員。

另外，一旦列車發生連續性故障，應允許司機員、調度員有權建議停駛或強制停車；針對不同車種、車型，也應規定駕駛修習時數標準，不符合者不得代班。

消基會表示，事隔2個多月，台鐵與家屬已在討論賠償，根據消保法規定，企業經營者因重大過失造成損害，消費者得請求3倍懲罰性賠償金，台鐵有責，應以最大誠意，百日內提出讓亡者安寧、生者安心的方案。

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