世祥汽材擬投資雲林30億 縣府成立單一窗口處理

2019-01-03 13:58

〔記者詹士弘／雲林報導〕台中的世祥汽材公司看好雲林產業發展前景，規劃在雲林斗南投入30億元設廠，預計創造400個就業人力；縣長張麗善立即指示建設處成立單一窗口協助世祥汽材投資雲林，更盼未來有更多產業進駐雲林，帶動就業機會與在地發展榮景。

世祥汽材成立於民國67年，是全球AM市場汽車懸吊系統製造業中的領導者，總經理周哲弘在縣議員蔡東富陪同下拜會雲林縣政府，表示將在雲林斗南投入30億元，第一期投資金額15億元，後續依產量評估第二期投人15億元，將設置1萬5000坪廠房，可創造400個就業機會。

張麗善表示，為雲林招商引資是她重要政見，立即要求秘書長張志銘、建設處長李俊興、城鄉處長林長造成立單一招商窗口，將簡化行政流程、協助設廠事宜，希望能提高廠房興設效率與廠商進駐意願。

張麗善期待世祥汽材進駐雲林後，可以增加在地就業及產學合作機會，更盼望外縣市廠商、旅外雲林企業家到雲林投資，縣府將傾全力相助、與業者共創產業發展榮景。

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