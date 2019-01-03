高市流音中心啟動「音樂夥伴教召令」 培訓音響及燈光專業人才

2019-01-03 13:51

〔記者黃佳琳／高雄報導〕隨著台灣藝術展演文化提升與展演場館增加，對專業音響和燈光技術人才需求恐急，高市流音中心啟動「音樂夥伴教召令」，只要是有興趣加入柬關產業的民眾，都可以上網報名，名額有限，請把握機會。

高市流音中心執行長廖偉程表示，「音樂夥伴教召令」將以專業音響工程的深度教學及燈光技術人才種子培育計畫做為首發，透過循序漸進、穩固深入的課程編排，奠定學員正確紮實的專業技術」；課程首站落腳高雄，期待從基礎扎根，透過系統規劃的培訓課程，讓專業人員未來不再是被動接收與使用，更能吸收新知。

由於目前台灣專業音響人才斷層日益嚴重，這次開辦的工作坊，以聲學理論、心理聲學與電聲原理為骨幹，延伸至現場收音方法、軟體應用與音響系統模擬的剖析，從系統性分析專業音響人員的基本概念起步，傳承敬業工作態度與培育硬體專業人才，期望為潛在人才銜接嚴峻的就業環境，提升產業整體競爭力。

除了培訓音響人才外，燈光技術人才種子培育計畫也同步啟動，只要是對演唱會現場燈光設計及技術有興趣的民眾，透過循序漸進、穩固深入的課程編排，奠定學員正確紮實的專業技術，相關報名資訊可上「音樂夥伴教召令」活動官網（http://livewarehousecall.tw/）查詢。

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