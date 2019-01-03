創世助弱勢尾牙 僅募到4成經費

2019-01-03 13:41

〔記者俞肇福／基隆報導〕創世、華山、人安基金會策略聯盟辦理「第29屆寒士吃飽30尾牙」活動，1月27日全台16處同步開桌，距活動不到一個月的時間，受選舉及景氣影響，基隆僅募到4成經費，令人憂心忡忡；立委蔡適應、議員張顥瀚今天上午和小朋友一起包糖果要給寒士，呼籲大家一起發揮愛心，讓寒士吃一頓溫飽。

創世基隆分院長許詩瑋表示，糖果象徵「甜甜大賺錢」，蔡適應及張顥瀚到創世基隆分院，為尾牙宴活動前置作業盡一份力，與親親幼兒園小朋友齊心協力，將好運糖果分裝成一袋袋，要送給與尾牙宴的弱勢朋友過好年。

張顥瀚表示，以前曾經與創世基金會一起到案主家進行原床泡澡服務，實際近距離接觸後有很深的感觸，一直希望有機會可以親自到創世植物人安養院參訪並關懷院民；因為得知寒士尾牙活動經費亟待認助，希望藉此呼籲社會大眾都能熱心參與，認桌助寒士團圓過好年。

蔡適應幫忙小朋友分裝糖果袋，他希望大家發揮愛心，支持寒士尾牙宴。許詩瑋說，活動迄今僅募到4成經費，工作人員緊鑼密鼓四處拜訪，亟需基隆在地鄉親支持，認桌5000元，認助一份500元應急紅包，齊心助寒士溫暖團圓。尾牙專線24214738 #17，尾牙小組。

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