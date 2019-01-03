奇美醫發表《醫院管理的私房筆記》新書

2019-01-03 13:42

〔記者萬于甄／台南報導〕奇美醫學中心院長邱仲慶與醫護團隊將多年來的臨床管理實例經驗，匯集撰寫成「醫院管理的私房筆記」新書，今在院內舉辦新書發表會，許多醫護人員也熱情響應。邱仲慶提到，最好的管理就是要讓員工感到幸福，奇美幾乎將一半盈餘做為員工獎金發放，讓醫護品質更加提升。

「醫院管理的私房筆記」由奇美醫學中心講座教授林秀娟主編，不僅收錄邱仲慶所開設醫務管理實務進修班的課程內容，也有部分奇美醫療團隊臨床實務案例，讓民眾進一步了解「白色巨塔」內的經營管理。

邱仲慶提到，現行的健保制度要把醫院經營好相當辛苦，醫院想要生存，除在人事管理、財務等方面都需要有良好的策略外，也要讓員工感到幸福，才能提升醫護人員照護患者的品質，因此，奇美醫學中心以愛與關懷為出發點，讓醫護幸福，也提供患者有效率且安全的醫療服務。

奇美品質管理中心副主任陳欽明也分享，奇美醫院多年前病房內曾發生一件小意外，因點滴潑濺到插座引發小火煙，好在當下值班醫護人員第一時間處理妥當，沒造成任何傷害，隔天院長得知後並未責怪，反而先鼓勵值班醫護，這也是「先找答案，不要找責任」好的管理方式。

邱仲慶也說，「醫院管理的私房筆記」許多文章都讓人很感動，內容也不像一般教科書生硬，能讓讀者看到醫院善待病人的理念。「醫院管理的私房筆記」首刷約3500本，有興趣的民眾可洽力大圖書選購，近期博客來也會上架供民眾購買。

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