機車刷卡進校園惹議 東華學子靜坐籲校方「懸崖勒馬」

2019-01-03 13:34

［記者王峻祺／花蓮報導］東華大學預計在今年2月前建置完成校園自動門禁系統，並免費在學生機車上安裝發報器，行經重要危險路口時，啟動超速提醒、來車防撞警示等功能，但部分東華學子對於新政策存有疑慮，日前除在後門志學門「模擬門禁管制」，找出門禁恐會導致交通壅塞的問題外，今再舉行靜坐活動，呼籲校方「懸崖勒馬」，爭取路權平等。

學生議會成員及部分東華學子，針對校方新交通政策，今在行政大樓椰林道前靜坐表達訴求，希望校方退回門禁，同時全面檢討車輛管理辦法；東華副校長徐輝明則現身與學生溝通，重申校方立場，盼能達到最大共識點。

學生議會議長簡子涵表示，校方所稱「校門出入辨識系統」，打從一開始就未經審慎考量，一個建置目的是「保護校園安全」系統，但避免塞車的配套措施，竟是「開啟柵欄自由通行」，兩者之間完全背道而馳。

他強調，校方不斷強調計畫是經多場會議討論才定論，實際上只是行政會議前的「報告案」，出席代表只有一級主管，多數師生連與會資格都沒有，希望校方在施工之前懸崖勒馬，退回門禁計畫。

社會學系學會長許冠澤說，汽機車在校內權益完全不平等，機車只要違規動輒上鎖、罰錢，但汽車卻只是被貼上「勸導單」，校方長期以來的選擇性執法導致學生端的不信任，交通政策不公所累積的民怨早已堆積如山。

參與抗議行動的學生邱柏薰則說，門禁系統不僅造成學生不便，也深化機車族群的刻板印象，讓東華與當地社區形成了一個實質隔閡，希望校方尊重不同聲音，並退回設立冰冷、機械化的門禁系統。

東華大學表示，「校門出入辨識系統」主要是讓進入校門內的汽機車，經簡單身分辨識後通行，有效管制進出人員，維護校內師生安全；另外，系統規劃在車輛進出數量尖峰時刻，將開啟柵欄自由通行，但仍具過濾、管制非本校教職員工汽機車進出的功能，盼能兼顧校園安寧及行車安全。

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