年關難過！草鞋墩夜市熄燈 攤商求生連署陳情

2019-01-03 13:28

〔記者佟振國／南投報導〕寶島時代村董事長江欽良涉及農會詐貸案，遭檢調搜索及查扣電腦，以影響營運為由，先在前年底結束寶島時代村營運，草鞋墩人文觀光夜市也在去年12月31日熄燈，上百名攤商失去每週營運3天的重要經濟來源，影響生計，今向江欽良陳情，年關將近，盼夜市能恢復繼續營業，讓他們好過年。

針對自救會陳情，江欽良本人未現身，由寶島時代村經理葉慶宗出面接下攤商的陳情書，葉慶宗表示，會代為轉達攤商訴求，相關決策仍須由董事長決定。

草鞋墩人文觀光夜市攤商自救會長洪順發，上午11時率多名自救會成員，前往寶島時代村陳情，遞交150名夜市攤商的連署陳情書，希望夜市繼續營運。

洪順發表示，夜市每週五、六、日營運3天，原本營運穩定，也有人潮，是攤商重要經濟來源，臨時結束營運，攤販們都擔心生計受影響，眼看再過1個月就是農曆春節，盼能重啟夜市，讓小攤販能顧飯碗好過年。葉慶宗指出，會立即將自救會陳情書轉交董事長，下午寶島時代村團隊也會召開會議，有任何決定會儘快對外宣布。

葉慶宗也批評南投地檢署至今仍查扣寶島時代村的電腦不返還，導致公司業務無法順利推動，強調去年3月5日南投地檢署只歸還查扣電腦的拷貝檔案，經陳情高檢署，高檢署也發函南投地檢，指電腦並非犯罪工具，應歸還給業者繼續營運，但南投地檢仍未回應，十分不解檢方為何這樣。

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