嚴重外傷大出血命危 苗縣首家重度級急救責任醫院成功搶救

2019-01-03 13:13

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣獅潭鄉婦女會理事長周玉嬌，騎機車在台3線被大型重型機車追撞，受骨折、內臟破裂等嚴重傷勢，休克命危，經大千綜合醫院醫療團隊緊急搶救，把她從鬼門關拉了回來；醫院今天幫她舉辦重生慶祝會，縣長徐耀昌妻子蔡麗卿也代表縣府出席，感謝大千對鄉親、她的好姊妹的醫療協助。由於大千甫獲衛福部評定為重度級急救責任醫院，此一案例，也讓院方信心大增。

周玉嬌於去年12月2日，騎機車行駛台3線，被大型重型機車由後方撞擊，造成她肋骨、小腿骨多處骨折，脾臟及腎臟也破裂大量出血而休克，情況危急；經大千急重症團隊緊急處理下，成功挽回寶貴生命，並經過30天的醫療照顧，將於明天出院。

醫院今天替周玉嬌舉辦重生慶祝會，她感謝大千醫療團隊，讓「我可以回到溫暖的家！」蔡麗卿說，不少鄉親會迷信要到外縣市的大醫院，但此次她的好姊妹遭遇如此嚴重的傷勢，經大千醫療團隊緊急處置及後續照護後順利康復，相信鄉親對在地醫療更具信心。

大千院長徐千剛表示，周玉嬌在送醫途中，已呈意識迷糊、大出血並休克狀態，先在急診團隊緊急搶救下恢復心跳，再由外科醫師林澤村評估後，緊急手術，穩定脾臟及腎臟大量出血問題，待生命跡象穩定後，由骨科醫師容志雄接手進行脛腓骨手術固定，經加護病房14天診療照護後，轉至普通病房，後由副院長蔡建宗與復健團隊把握復健關鍵期，積極用心協助復健治療，歷經30天，終於順利康復。

苗栗縣內過去長期無重度級急救責任醫院，以致發生嚴重疾患時，必須轉送外縣市大型醫院，大千醫院去年六月底獲衛福部評選為「提升苗栗縣急重症服務品質─重度級急救責任醫院輔導計畫」輔導醫院。

衛福部長陳時中於去年11月底，率員到苗栗進行醫療考察時，宣布大千通過重度級急救責任醫院評定，成為縣內首家。

大千表示，在評核項目中，醫院的急診醫療品質、急性腦中風病患、急性冠心病病患、高危險妊娠孕婦及新生兒、加護病房照護等項目都通過「重度級」評核，重大外傷病患照護項目為「中度級」，院方預定今年再進行重度級評核。

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