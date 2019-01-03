六四流亡詩人孟浪病逝 台灣好友書法家陳世憲追思

2019-01-03 13:10

〔記者王涵平／台南報導〕與中國六四流亡詩人孟浪結緣16年的台灣意象書法家陳世憲，在孟浪病逝後以書法創作，帶來台灣人的思念。

陳世憲表示，與孟浪對社會的公義都有一些使命感，在蓮鄉白河豬寮工作室結識這位因六四事件而流亡的傑出詩人，自己在大學主修中文系，因此機緣認識不公義的世界。

陳世憲說，大部分的人都是在台灣想像著中國的大與歷史的悠久，但是，孟浪真實受到中國迫害，優秀詩人身上感受到一股明確的意志，關於生命中極度絕望的流亡詩人身上，看到一個大醬缸中國的專制統治下的壓迫，完全沒有人權與自由。藉此了解不要對中國懷抱一個空洞夢想，那是非常的虛假。

陳世憲也參加在香港舉行的孟浪葬禮，受託孟浪的遺孀杜家祁教授邀約，在追思會前書寫輓聯。

輓聯是由孟浪的很多首詩標題或詩句所改寫而成，在336公分長的宣紙寫下，陳世憲說，說也奇怪，毫不猶豫寫完之後空間竟然都剛剛好，感覺孟浪像在身邊安然的看著他寫字。

孟浪編好《六四詩選》的時候，陳世憲書寫標題，陳世憲策展全國的228美展時，邀請孟浪參加，孟浪寫的六四長詩，同時也用陳世憲的墨筆書寫，在中正紀念堂展覽，亂髮長鬚的孟浪在現場為大家解說。

陳世憲表示，孟浪去世的消息傳開後，「孟浪」或本名「孟俊良」，已被網路維安嚴格的中國政府列為敏感詞，無法再容易搜尋，這正是對孟浪最大的桂冠，關於中國政府的封殺，住在上海的孟家送來追悼花束上，僅寫著「.....」，可見孟浪的家人，從一開始擔憂到現在完全了解，從社會的反應確認孟浪一生偉大的功勳。

孟浪一生喜愛結交朋友，追思會在巴黎、紐約、德國、香港、台北等地舉行，由此可見他的影響力。

陳世憲在追思會以台語朗誦「一個孩子在天上，用橡皮輕輕擦去天上唯一的一片雲」一詩，會場感受到來自台灣人的思念。

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