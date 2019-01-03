預防接種黃卡改用線上系統 疾管署：9月前研議

2019-01-03 13:18

［記者陳昀／台北報導］幼兒園或小一新生入學時，家長必須提供俗稱「黃卡」的預防接種紀錄卡讓教育人員查核，全國教育總工會召開記者會建議建置「疫苗接種線上系統」，避免登載錯誤、增加教育人員負擔；衛福部疾管署回應，由於防疫人員無法天天上傳資料，線上資訊會有時間落差，使用黃卡仍是現階段最能及時掌握接種情形的方式，下學年開學前會與教育部研議相關做法。

全國教育產業總工會理事長黃耀南指出，現今疫苗施打都必須攜帶健保卡掛號，接種疫苗紀錄理應直接從健保系統登錄、查核，而非入學後教師查核接種紀錄、再通知家長補打疫苗，一來一往很容易錯過時機。

黃耀南說，教師並非醫療專業，沒辦法審核黃卡登載是否確實，台灣已經是科技發達國家、健保也完善，應該結合健保系統建置線上疫苗接種系統，不要停在手工業時代，也壓縮教師的教學能量。

國民黨立委李彥秀說，醫療院所施打疫苗時，即會將接種紀錄登載於「全國性預防接種資訊管理系統」，地方衛生局可以自行找出有異常施打狀況的學童，再請教育局提供資料給學校，減少不必要的人力查對；國民黨立委柯志恩也說，黃卡以手工登載，難辨正確與否。

衛福部疾管署副署長羅一鈞回應，第一線防疫人員非常辛勞，無法天天上傳資料，加上資訊系統差異，開學後線上系統有7天至1個月的時間落差，使用黃卡是最能即時掌握學生接種情況的方式，會努力改進作業方式、縮短資訊時間差，下學年度入學前，也會跟教育部討論相關做法。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/