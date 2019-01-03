王田交流道旁機車道破損曲折 地方爭取改善

2019-01-03 12:59

〔記者蘇金鳳／台中報導〕往返台中彰化及烏日、大肚的機車族，需從王田交流道匝道旁的機車道繞行山區道路，不但道路路面破損嚴重，而且路況線形不佳、道路狹窄且繞行距離長，機車族認為無法跟汽車等大型車輛一樣直行，非常不合理，要求政府應規劃直行機車道，讓機車不必繞路，也不必因視線不明怕走機車道。

建設局表示，地方已有反映，因此已於去年底規劃進行王田交流道旁機車道至王福街五巷的道路改善工程，也就是截變取直，為機車開闢一條專用道路，禁止大型車輛進入，長度約350公尺、路寬約4公尺，工程預算約2240萬元。

國道一號的王田交流道，可通台中彰化，更是烏日、大肚、龍井的交通要道，過去基於安全及流量，機車族要往返烏日大肚，就必須走高速公路旁的機車道，但是卻給機車族帶來很大的不便。

烏日榮泉里長何聰智表示，很多里民反映， 往返烏日、大肚，若要經過王田交流道，就必須走匝道旁的機車道，需繞行山區道路，整條機車道的路況線形不佳、道路狹窄且繞行距離長，到了晚上視線更為不明，很多機車族晚上都不敢走，另外，接合到匝道口也常與大車爭道，非常危險。

何聰智表示，里民都反映，為何不能跟汽車等大型車輛一樣，可以直行往返烏日大肚，政府只要設一條機車道，適當跟汽車車道隔離，就可同時顧及到機車族的安全及便利性。

建設局表示，由於地方一直有要求改善的聲音，已在去年底啟動大肚及烏日王田交流道旁機車道改善工程，也規劃要一併改善高速公路旁既有明溝排水設施。

而改善工程將以銜接既有道路作為路線規劃方案，沿高速公路範圍土地規劃，並定位為救災道路，不提供大型車輛進出，以提升道路運輸品質，增加通行的便利性與完整性。

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