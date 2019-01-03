南投愛的圍爐 華山基金會發起年菜募集

2019-01-03 12:57

〔記者謝介裕／南投報導〕在過1個月就是農曆除夕大家團圓的日子，南投縣13鄉鎮市華山基金會天使站，今日特別結合國際獅子會300-C3區轄下6個分會共同舉辦「愛老人．愛團圓」活動，宴請百名獨居長輩們一起圍爐，期間，志工及獅兄獅姐們還陪伴長輩上台高歌，並夾菜等桌邊服務，溫馨的場面，也讓他們在寒冬之中，感受到社會各界給予暖烘烘的溫情。

華山基金會在農曆年間，都會準備年菜關懷禮，送至3失長輩的家中，國際獅子會300-C3區轄下松柏嶺獅子會的獅兄獅姐們得知今年度獨老年菜募集困難，特別邀請南投地區各分會一同來協助，希望達到拋磚引玉之效，使在地3失長者能獲更好照顧。

華山基金會指出，縣內65歲以上老年人口目前約8萬人，其中3失、獨居及身心障礙的長輩，合計約2萬人，光是去年到宅服務次數，全縣合計達87多萬人次，目前全縣13鄉鎮市各設有1處愛心天使站，並因應農曆過年到來，也積極發起「愛老人．愛團圓」年菜募集活動，每份600元，希望各界不要吝於付出愛心，共為關懷長輩盡分心力，有意者可撥打愛心專線（049）2737438洽詢。

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