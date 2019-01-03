擴散不易！ 高屏空品1測站飆「紅害」、7站亮橘燈

2019-01-03 12:46

〔即時新聞／綜合報導〕今天東北季風雖略減弱，但高屏地區仍因位於背風側，擴散條件不佳，截至今天中午12時止已有1測站達「紅害」等級，另有7測站亮起橘燈。

環保署空氣品質監測網公布的觀測數據顯示，截至今天中午12時止，全台已有7測站亮起代表「對敏感族群不健康」的橘色燈號，全數集中在高屏地區，此外，屏東（琉球）測站已達「紅害」等級，空氣品質不良的程度將對所有族群的健康造成危害。

根據環保署今晨對全台空氣品質發布的一日預報，北部、竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖地區空氣品質為「良好」等級；白天中部空品區以「良好」等級為主，內陸靠山區風速稍弱，可達到普通等級，傍晚起則以「普通」等級為主；雲嘉南空品區及馬祖、金門為「普通」等級，高屏空品區位於下風處，風速偏弱，空氣品質為「橘色提醒」等級，局部區域短時間可能達「紅色警示」等級。

環保署表示，屏東（琉球）等地的空氣品質已對所有族群不健康，呼籲民眾宜減少戶外活動頻率與時長，若有身體不適狀況應立即進入室內休息；高屏部分地區的空氣品質則對敏感族群不健康，敏感體質者宜避免非必要戶外活動，家中若有年長者及幼童的民眾應注意其健康狀況。

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