探索茶及竹好秘笈 南投新書發表

2019-01-03 12:52

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣政府文化局今日舉辦「南投縣茶業發展史」及「南投縣竹藝發展史」2本書的聯合新書發表會，內容十分完整，可望成為社會各界探索茶及竹的「秘笈」，進而為茶、竹產業推廣注入一股新活力。

南投縣茶葉生產面積及數量，佔全台茶葉生產的50%以上，在長期產業發展策略下，不論是平價的量產茶或高價的高山茶，在台灣茶業產業鏈中，皆佔有重要的地位，儼然已是台灣產茶的第一大縣，並可區分南投、名間、竹山、鹿谷、水里、魚池、信義及仁愛等8大茶區，所產製的茶或餘韻細膩或回甘香醇，各具特色。

「南投縣茶業發展史」包括緒論、茶樹之源、南投縣茶葉生產、茶業產品類型與特色、茶業文化的保存、茶業的推廣與行銷及茶產業發展貢獻人物在內，總共有7個章節，係由縣府委託博識文化公司馬有成博士率領的團隊，歷經多方訪查及研究編纂而成的。

至於「南投縣竹藝發展史」一書，也區分緒論、史前至清領時期、日治時期、戰後復原與興盛期、竹藝的轉型與發展、當代南投竹藝產業文化及展望與結論等7個章節，則是福山文化研究社蕭富隆教授團隊，在縣府委託下研究編輯完成的。

今日新書發表會在悠揚的古箏樂聲中揭開序幕，縣府秘書長洪瑞智、文化局長林榮森等人表示，茶業與竹藝是南投縣獨特的文化產物，連結了過去歷史與當代的傳承，尤其，竹製品在塑料與科技的興起後日漸式微，藉由新書探討竹藝所代表之文化意涵及繼承前人所付出的心血，更別具繼往開來的意義。

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