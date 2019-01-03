建築師國考變革 改採滾動式科別及格制

2019-01-03 13:08

首次上稿12:45

更新時間13:08

〔記者劉力仁／台北報導〕每年約有4千人報考建築師國考，錄取率約8%，考試院院會今天通過專門職業及技術人員高等考試建築師考試規則修正案，今年起，建築師考試改採滾動式科別及格制。

考選部專技司長黃慶章表示，建築師考試原採補考式的科別及格制，亦即自應考人第1科成績及格起保留3年，應考人於第4年如仍有應試科目未及格者，則次年起必須全面重新應試。

考選部考量科別及格制之精神在於確保考生達到各應試科目之專業能力，且為充分保障應考人權益，這次新制改採滾動式科別及格制，亦即應考人成績及格的科目可保留3年，每一個科目個別計算。新修正之規定也適用於舊制下應考人已及格且未逾3年之應試科目。

此外，為配合內政部推動建築師資格國際間相互認許之國際作法，考選部也增訂外國人領有該國建築師執業證書，且經職業主管機關基於平等互惠原則相互認可，可申請建築師考試科目減免，獲准者得僅考「建築計畫與設計」1科，得以口試、學經歷審查或其他相互對等之適當方式行之，也可用中文或英文作答。

另外，公務人員高考建築工程科及格，任職公部門3年以上者，原得申請免試取得建築師考試及格資格，未來須通過2科專業科目才能取得資格，以確保具建築師專業能力。

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