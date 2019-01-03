「屏安豬」小提燈亮相！設計師是紙雕提燈始祖的他

2019-01-03 12:42

〔記者蕭玗欣／台北報導〕2019台灣燈會今年在屏東登場，交通部觀光局今公布主燈「巨鮪來富」，每年最受大小朋友喜愛的小提燈也在今天曝光，今年小提燈「2019屏安豬」以屏東風豬爺為靈感，設計師洪新富表示自己其實是紙雕小提燈的始祖，1994年台北燈會第一代小提燈就是出自他手。

洪新富表示，今年小提燈造型除代表生肖年，也因為燈會在屏東舉辦，因此在小提燈造型上融入許多在地文化，包括外型以屏東風豬爺為主體設計，外身也設計牡丹花雕刻，象徵花開富貴、發，雙錢雕刻則意味著吉祥、發大財，蝙蝠雕刻取福到的意思；小提燈外型圓滾，也象徵著八面玲瓏、圓圓滿滿。

洪新富說，今年小提燈共有三個顏色，包括象徵熱情、吉祥的紅色，招財進寶的黃色，以及屏東藍天大海的藍色。

洪新富除了是今年小提燈設計師，也是紙雕小提燈的始祖，1994年（狗年）台北燈會的第一代紙雕小提燈就是出自他手，此後每年各縣市燈會和台灣燈會小提燈設計都有他的參與。

觀光局表示，今年小提燈限量發送8萬個，自2月19日到3月3日每天下午3點起在大鵬灣燈區3號聯合服務站、企業燈區發放6000個，每人限領1盞，送完為止。

另，台北市為響應環保，今年宣布不發送小提燈，觀光局長周永暉也表示，觀光局將考慮未來減少小提燈發送量。

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