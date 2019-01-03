春節離島航班再加1.5萬個座位 8日開賣

2019-01-03 12:13

〔記者陳宜加／台北報導〕今年春節有9天連續假期，澎湖、金門、馬祖等離島航線將是疏運重點。民航局協調航空公司加開班機，總計提供23.8萬個座位，並於去年底提前開放訂位；由於旅客返鄉、出遊需求大，民航局今天宣布，將加開第二波加班機，澎湖、金門航線再增加1萬4822個座位，8日下午6點至8點開賣。

今年春節連假從2月2日起至2月10日，民航局規劃從1月31日起至2月11日、共計12天為航空疏運期，並以旅運需求較大的澎湖、金門、馬祖等離島航線為重點。

根據統計，澎湖航線首波共提供1442架次、11萬1262個座位；金門航線1202架次、11萬5222個座位；馬祖航線180架次、1萬2340個座位，總計23.8萬個座位。由於旅客返鄉與出遊需求大，金門、澎湖航線規劃第二波加班機，金門提供6574個座位、澎湖提供8248個座位，總計1萬4822個座位；馬祖多數航班則仍有空位。

民航局指出，今年春節離島管制航線包括澎湖、金門、馬祖，去年底提前開放正班機與第一波加班機訂位，航空公司依據旅客訂位與需求狀況，規劃第二波加班機，將於1月8日下午6點至8點統一開放訂位；各航線離峰時段均仍有空位，建議旅客選擇並儘早訂位。

民航局也提醒旅客，今年訂票後開票截止規定與往年不同，為儘早掌握旅客訂位情形並加速清艙作業，以利規劃後續加班機運能，往年3處離島開票期限一致的規定全面修正，改為訂位日起、含當日3天內須完成開票，例如1月8日訂票者，應於1月10日前完成開票。

民航局預估，今年春節連假尖峰時段落於1月31日至2月6日從台灣出發往離島、2月6日至2月11日從離島出發回台灣，期間內機票均將加註「限當日當班次有效」、「逾期作廢」等使用限制，有效利用空運資源。

民航局也提醒旅客，務必事先訂妥機位，並提早至機場報到。退票期限則規定「最遲於航班起飛前辦理退票」，因故無法搭乘原訂航班時，務必於航班起飛前通知航空公司取消，至開票處依機票規定辦理退票。

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