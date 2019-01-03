2019台灣燈會主燈曝光 屏東「黑鮪魚」來了！

2019-01-03 12:07

〔記者蕭玗欣／台北報導〕2019台灣燈會將在2019年2月19日到3月3日在屏東登場，今年主燈突破歷年以生肖為主燈主題，結合屏東在地元素，以屏東東港知名的黑鮪魚為設計元素；最後小朋友歡迎的小提燈今年命名為「2019屏安豬」，以屏東「風豬爺」為靈感，共有紅、黃、藍三種顏色，象徵傳統喜氣、招財進寶與徜徉藍天大海為設計靈感。

台灣燈會今年進入30週年，交通部觀光局除首次移師到國家風景區辦理，並為讓台灣燈會接地氣，突破歷年以生肖作為主燈主題，以屏東東港知名的黑鮪魚為設計元素，配合大鵬灣域的絕美海景，規劃將主燈放在水面。今年主燈由中研院院士曾永義命名為「巨鮪來富」，象徵年年有餘、富貴屏安。觀光局表示，今年也規劃在燈會展期結束後，將主燈留置於現地，作為大鵬灣的新地標，讓燈會的觀光效益無限延伸。

觀光局表示，今年主燈由埴鈁藝術有限公司承攬辦理，主燈總高度16公尺。在整體燈光設計上，以2萬組以上之燈光迴路系統，將主燈內部裝置之全彩LED燈呈現出1千2百萬以上之畫素色彩，無論任何角度觀賞主燈，都能欣賞到千變萬化之光學奇幻美景；另為提供全新賞燈體驗，今年配合大鵬灣之灣域特色，首度於燈會期間開放夜間遊船，以全新視野觀賞主燈呈現之萬種風情。

今年燈會首度跳脫傳統，以屏東黑鮪魚為主燈造型，有民眾感到失望，認為豬年一向是國人最期待的生肖，圓滾滾的造型，長輩覺得圓潤有福氣、小朋友也愛不釋手，沒想到期待了這麼久，這次豬年卻變成不知所云的黑鮪魚燈。

觀光局長周永暉表示，屏東是台灣南部的重要城市，主燈希望能凸顯在地特色，所以選了屏東有名的黑鮪魚，原本設計時還考量是要用一群魚還是一條魚，最後仍選擇用巨鮪來凸顯在地特色。而今年燈區遍布屏東縣政府、大鵬灣和東港等三第，也希望民眾能多在屏東作停留。

每年最受小朋友期待的小提燈，今年命名為「2019屏安豬」，設計師洪新富表示，今年提燈講究環保及實用特性，採可回收的PP合成紙，除了是提燈，也兼具撲滿功能，可存放2019個1元或5元硬幣，而今年提燈外型以屏東風豬爺為發想，並搭配大鼻、大眼、大耳的可愛造型，身上融入福到（蝙蝠）、春到（牡丹鄉之野牡丹）、雙錢的吉祥鏤空以及屏東在地魯凱、排灣族的精彩紋飾等數種元素。

觀光局表示，今年小提燈限量8萬個，自2月19日到3月3日每天下午3點起在大鵬灣燈區3號聯合服務站、企業燈區發放6000個，每人限領1盞，送完為止。

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