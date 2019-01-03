僧帽水母入侵花蓮七星潭 農業處：零星個案勿恐慌

2019-01-03 12:10

［記者王峻祺／花蓮報導］台東綠島爆發大量「僧帽水母」屍體被海浪拍打上岸，由於死掉個體仍具神經毒，引發民眾熱議，同為東部海域的花蓮七星潭，近日也被遊客發現僧帽水母身影，擔心觀光勝地恐淪陷，熱心在臉書社團「花蓮人」發文提醒民眾「勿碰！」花蓮縣政府農業處表示，研判是零星個案，民眾無須過度恐慌。

號稱「世界第三毒」的僧帽水母，自去年在花蓮七星潭海邊現蹤後，今年又被民眾發現藍紫色、身軀長長的「僧帽水母」屍體出現在礫石灘上，嚇得趕緊拍下照片為證，上網發文提醒「千萬別碰。」

花蓮縣政府農業處漁牧科長黃耀興說，花蓮岸際不常出現僧帽水母，目前尚未收到民眾通報，但仍提醒民眾，僧帽水母含有劇毒，千萬別用手觸摸以免螫傷，近日因天冷觀浪遊客少，也未傳出有民眾遭水母螫傷意外，研判屬零星個案，民眾無須過度恐慌。

東部海岸風景區管理處表示，碰觸僧帽水母後，皮膚會造成劇痛，並留下紅色鞭痕，約2至3日才能消散，毒素恐還會滲入到淋巴結，刺亦會產生過敏反應，就算是已死去的僧帽水母或脫落的觸鬚，在數小時內仍能造成同樣傷害。

花蓮縣海洋生態保育協會成員潘先生說，受海象、氣候變遷影響，花東沿岸近年水母明顯增加，加上農業用的營養鹽進入近岸環境後，造成嚴重優養化問題，促使海藻增生，才會讓與藻類共生的水母大量遽增。

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