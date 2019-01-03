北市推共享車位 比照自住稅率、1格也能租

2019-01-03 11:50

〔記者黃建豪／台北報導〕為解決台北市停車位一位難求問題，台北市今年訂定「共享車位媒合服務業者車位登記計畫2.0」，透過共享車位的土地稅、房屋稅可適用自用住宅稅率、申請流程簡化，鼓勵民眾將辦公大樓、公寓住宅等閒置的停車位出租，就算一格也可以，主要透過與共享車位媒合業者合作後，以APP來顯示提供車位或可租借車位。

台北市提供的共享車位計畫，去年率先發出全國第一張共享車位登記證後，仍礙於民眾會擔心，自有停車位若釋出變成營業用的共享車位，就得適用營業稅率等狀況，雖然剛起步不久，仍有得領有共享車位登記證的數量，截至在台北市目前只有3家業者、4家場域共35格車位，數量並不多。

停車管理工程處表示，為此，台北市在去年建議中央修法後，已獲得善意回應，財政部函釋，只要符合共享車位定義（出租共享時間不超過每天8小時，每月240小時）就可以適用自用住宅稅率，且建物公安標準，也不用因應營業行為特別去提升或大費周章提供建築使用執照去申請文件，希望透過法令的放寬，鼓勵民眾可將白天上班閒置的車位共享，不僅方便有需要的人找到車位，車位主本身還能賺取停車收益。

停管處指出，民眾要使用共享車位，主要是透過與 UPARK、CARIN、USPACE、停停圈、易停網5家共享車位媒合業者合作，車位主藉由加入業者的APP將要租借車位顯示出來，使用者則透過APP找到閒置車位，對彼此來說是雙贏。

交通局長陳學台指出，停車位的收費標準，由各業者自行制定，並沒有要求比照公有停車場收費的每小時60元上限，讓車位定價回歸市場機制。

易停網董事長施凱文表示，以易停網為例，停車費率會讓車位主自行決定，只限定半小時最低5元、最高50元，但通常都會比照周邊停車場收費，釋出的共享車位，不論是買來的還是租來的車位， 就算只有一格也可以。

但施凱文指出，全球有200多個共享停車位APP經營失敗，問題就在於共享車位得面對安全、門禁管制問題， 最大問題在於大樓的管理委員會，這方面初期是以，由車位主自行帶位或只有鄰近房客才能預約的方式，來解決安全疑慮的問題。

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