屏東祖孫牽手跨世代演戲 《旅行中的二三事》免費觀賞

2019-01-03 11:23

〔記者羅欣貞／屏東報導〕由新光商業銀行認養、屏東縣政府與果陀劇場共同合作的「祖孫牽手‧玩美城鄉－30家鄉認養」跨世代交流活動，參與演出的20位長者與小朋友經過近4個月排練，將於本月（1月）6日下午2點半於屏東演藝廳實驗劇場，呈現一場最真摯動人的生命故事戲劇作品《旅行中的二三事》，免費入場，歡迎民眾踴躍欣賞。

果陀劇場以戲劇專業，從9月起分3個階段培訓，第一階段「長者故事班」課程，發掘許多長者生命故事；第二階段「跨世代交流」，邀請長者們與屏市大同、民和、中正及建興國小小朋友互動，開啟一場跨世代的對話，讓孩子們體會老的不同面向，拉近彼此的隔閡；第三階段「玩美屏東生命劇場」，透過戲劇讓民眾藉由長者生命故事，感受時代的變遷、文化的衝擊及世代間的差異。

果陀劇場專業劇場編導江國生，以「人生的旅行」為主軸，帶領著長者與小演員透過一次又一次不斷的排練，讓這些發生在屏東爺奶們生命中的真實故事，結合屏東及各地的風俗人文，讓源自生活的故事，透過藝術的轉化，變得雋永深刻。

此次參與演出的素人演員，雖無豐富表演經驗，但卻有最真摯真誠的演技，不加以粉飾的表情，加上寫實的歷史建物場景，及台詞中的閒話家常，每一個動作及表情，彷彿是生活中人與人之間最熟悉不過的交流，將讓觀眾遊歷一場跨越時間及世代的戲劇饗宴。

近10多年來，果陀劇場與新光人壽慈善基金會深耕經營「活化歷史」專案，帶領長者從零開始，分享自己的生命故事，達成跨世代交流及世代共融的目標，最後由長者與孩子共同完成生命故事戲劇呈現。截至2018年，果陀劇場已服務過3萬多位長者，與超過150所學校合作，並完成12齣以長者與孩子為演員的戲劇作品。

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