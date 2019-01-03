情侶看過來！手機門號藏愛解密...

〔記者王俊忠／台南報導〕你想知道手機號碼蘊藏什麼樣的人際關係玄機嗎？為未婚男女牽紅線的素素家族從近5年來媒合新人的手機門號大數據分析發現，同一對新人彼此門號雷同度頗高，在手機10個號碼裡有6到8個號碼相同。
素素家族負責人黃富傳表示，近來整理5年內媒合新人會員資料時，無意中分析發現結婚新人彼此使用的手機門號雷同度相當高，10個號碼裡有6到8個是相同的，進一步檢視正在交往中的未婚男女，發現兩人手機號碼雷同度愈高，交往情形更熱絡。
黃富傳說，未來會以大數據方式繼續追蹤手機號碼透露出的訊息，內容包括1、戀愛中的男女交往能否結婚？2、婚後兩人幸福指數高低程度？3、男女雙方緣份良窳？4、男女間緣份深淺程度？
家族表示，在安排相親活動前，藉由手機號碼交叉比對前置作業，先行安排手機號碼相同度愈高者出來見面，也可以提高相親過程中成功的機率，讓男女兩人能順利交往、終至步入禮堂。
過年前想找到另一半對象、結婚的男女、有興趣了解手機門號密碼玄機的民眾，可報名參加素素家族1月6日舉行的聚餐採草莓聯誼活動，家族可向與會者分享分析出的手機密碼心得，報名洽詢0988-155-369（黃先生）。
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業者發現，從近5年來媒合新人的手機門號大數據分析發現，同一對新人彼此門號雷同度頗高，在手機10個號碼裡有6到8個號碼相同。（情境照）
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素素家族負責人黃富傳分析發現媒合成功的新人彼此手機門號相同度很高。（記者王俊忠攝）
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