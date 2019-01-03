情侶看過來！手機門號藏愛解密...

2019-01-03 11:56

〔記者王俊忠／台南報導〕你想知道手機號碼蘊藏什麼樣的人際關係玄機嗎？為未婚男女牽紅線的素素家族從近5年來媒合新人的手機門號大數據分析發現，同一對新人彼此門號雷同度頗高，在手機10個號碼裡有6到8個號碼相同。

素素家族負責人黃富傳表示，近來整理5年內媒合新人會員資料時，無意中分析發現結婚新人彼此使用的手機門號雷同度相當高，10個號碼裡有6到8個是相同的，進一步檢視正在交往中的未婚男女，發現兩人手機號碼雷同度愈高，交往情形更熱絡。

黃富傳說，未來會以大數據方式繼續追蹤手機號碼透露出的訊息，內容包括1、戀愛中的男女交往能否結婚？2、婚後兩人幸福指數高低程度？3、男女雙方緣份良窳？4、男女間緣份深淺程度？

家族表示，在安排相親活動前，藉由手機號碼交叉比對前置作業，先行安排手機號碼相同度愈高者出來見面，也可以提高相親過程中成功的機率，讓男女兩人能順利交往、終至步入禮堂。

過年前想找到另一半對象、結婚的男女、有興趣了解手機門號密碼玄機的民眾，可報名參加素素家族1月6日舉行的聚餐採草莓聯誼活動，家族可向與會者分享分析出的手機密碼心得，報名洽詢0988-155-369（黃先生）。

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