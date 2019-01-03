感謝盧希鵬 台科大校友回饋母校千萬軟體

2019-01-03 10:52

〔記者林曉雲／台北報導〕寒冬送暖心！台科大資管系教授盧希鵬，雖一度被選為文化大學校長，但最後白忙一場，終未能順利出任，台科大校友碁峯資訊董事長廖文良今天回饋母校千萬元軟體，特別表示他在台科大EMBA就讀時受到許多老師的教導，尤其從資管系盧希鵬教授身上學到很多經營管理知識，並夠實際應用在公司治理實務，對台科大有深厚感謝，非常榮幸能夠回饋母校，期待透過軟體輔助，協助台科大孕育更多大數據的優秀人才。

台科大校長廖慶榮表示，台科大畢業校友們對母校都有很強的向心力，此次碁峯資訊廖文良董事長熱心襄助，因應大數據時代熱潮，協助學校更新數據分析軟體，軟體捐贈金額市值逾千萬元。

碁峯資訊捐贈台科大136套SPSS數據統計分析軟體，主要提供企管系、財金所、科管所等系所課程使用，軟體可應用於行銷資料科學與大數據分析等相關課程，有助於提升學生處理大量數據的能力，強化學生就業能力。

台科大企管系主任曾盛恕表示，在大數據時代，需要軟體協助快速處理大量數據，產出有效的分析結果，並做出適當回應，這套軟體工具可以對大量數據進行處理，用途也相當廣泛，透過最新的數據分析軟體輔助，對於未來台科大師生在教學研究上都是一大助益。

碁峯資訊董事長廖文良是台科大管理研究所EMBA校友，1990年創立碁峯資訊，創業20餘年來，帶領企業從軟體經銷商轉變成微軟等國際軟體的重要代理商，並在資訊教育領域深具影響力。

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