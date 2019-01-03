大溪茶花節12日月眉登場 上千盆花多采多姿

2019-01-03 10:51

［記者謝武雄／桃園報導］由桃園市府農業局舉辦的大溪茶花節活動，將於12日至20日，在大溪月眉休閒農業區盛大舉行，除展出上千盆茶花外，12日主舞台還有盛大開幕儀式，活動期間的4個週六、日，有多肉組合盆栽等9項免費DIY活動，民眾可上網報名，另12、19日還有有機蔬果、芽菜組合義賣，義賣所得將捐給「桃園市脊髓損傷協會」。

農業局今天在市府綜合演藝廳舉行活動記者會，由市府秘書長李憲明主持，現場除大溪月眉社區媽媽舞蹈班表演，還展示各式各樣茶花，其中兩株原生種茶花，比正常人還要高，據中華民國茶花協會理事長張欽龍表示，這兩株茶花已經種植十多年，每株市價至少10萬元以上。

9項免費DIY活動包含小蘭花盆景、小茶花塑型、包餡青草粿、多肉組合盆栽、復古實木萬用木墊、花漾收納帆布包、鹹豬肉製作教學、彩繪雞蛋、養生蝶豆花漸層飲料等9種活動，有興趣的民眾可以上「大溪區月眉休閒農業發展協會」的臉書報名，活動期間也可到現場報名。

另由大溪區第十蔬菜產銷班、新峰有機芽菜農場發起「關懷脊髓損傷之友愛心義賣活動」，於12日、19日上午9時到下午3時將於現場提供有機蔬果及有機芽菜的組合義賣，現場由桃園市脊髓損傷協會成員負責義賣，歡迎民眾自由捐獻。

李憲明致詞時指出，桃園市茶花產區集中在大溪、大園及龍潭，又以大溪為最大宗，約略每年12月底開始開花、1月中花況最美，大溪茶花以雕塑、養盆及開發品種為主，民眾除可觀賞茶花含苞待放的姿態，更能欣賞到茶花在雕塑及配合盆景之美下所展現的獨特魅力。

農業局長郭承泉說，配合大溪茶花節，農業局在大溪月湖路興建一座茶花展售溫室，橘染的溫室布幕十分顯眼，搭著長230公尺的彎曲廊道，溫室是以碎石鋪成的露天廣場，上百盆的茶花在自然光線下，展現各自的風采，也會帶給參觀民眾前所未有的新奇感受。

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