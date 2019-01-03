幼兒園學童體驗一日農夫 跟著池上青農一起玩耍

2019-01-03 09:59

［記者王秀亭／台東報導］池上禾穀坊青農魏瑞廷帶著幼兒園學童走進田裡，認識稻作插秧前的準備工作，及稻米的生長過程，體驗一日農夫外，更讓學童拿起傳統木盒，製作專屬的個人池上便當，小朋友開心地說，原來種稻子不只有插秧、收割，還有好多事前準備工作，農夫真辛苦。

池上青農魏瑞廷將區塊鏈技術導入稻米產業，引起關注後，要將農業基本觀念、知識向下紮根，在自家到場舉辦「一日農夫體驗活動」，關山鎮鴻德幼兒園近30名小朋友體驗有別於以往的插秧與收割體驗。

魏瑞廷表示，不少到池上了解稻子生長過程的遊客，以為完成插秧就等著收割，其實插秧前的底肥施作，秧苗生長期間的追肥、放水、曬田等，都是收成前重要且不可缺的環節，透過體驗食農教育，讓學童實地瞭解稻米生長過程。

魏瑞廷說明肥料種類及施肥方式後，小朋友們跟著到田裡幫忙施肥，部分家中務農的小朋友一眼就識出有機肥與化學肥料的差異，更童言童語地提醒魏瑞廷盡量施用有機肥料，才能友善土地。

體驗活動結束後，小朋友開心DIY池上便當，小朋友拿著傳統木盒盛著池上禾穀坊的米飯，專心製作專屬個人便當，最後大家邊品嚐香噴噴的池上便當，邊欣賞田邊風景與排排站的白鷺鷥。

魏瑞廷說，小農不只有行銷自家品牌，更應注重基礎知識的紮根工作，因而每年都會自扮農夫體驗活動，在知本地區栽種洛神花、杭菊的自然主義呂宏文特地到池上了解體驗過程，將嘗試在自家農園舉辦相關體驗課程。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/