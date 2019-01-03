管中閔將上任 台大校友週六「堵管齊聚傅鐘下」抗議

2019-01-03 09:43

〔記者吳柏軒／台北報導〕台灣大學預計8日舉行新任校長交接，將由管中閔上任，但因台大校長遴選重大瑕疵未解，台大校友決議發動抗議，號召5日上午10點齊聚台大傅鐘，發聲抗議。

台大去年1月遴選出財金系教授管中閔為下任校長，但遴選涉及重大瑕疵，如當選人為企業獨立董事，但遴選委員卻是該企業的副董事長，涉及兼職資訊沒有揭露、利益未迴避等，後續亦有學術倫理、國內外違法兼職等疑義不斷冒出，司法、監察等都介入調查，亦有其他校長候選人提告，但上月25日教育部仍發出聘書給管中閔，引發部分師生乃至關注事件的台大校友抗議。

台大校友昨晚決定發起抗議號角，訴求「台大校友快回家，堵管齊聚傅鐘下」，預計週六（5日）上午10點齊聚，盼發出校友聲音，批評教育部日前聘管的決定已違法違憲，不排除以人民聲音取代。

該活動由不少台大資深校友具名發起，如前台大農學院院長沈添富、美和科技大學校長陳景川、國家衛生研究院特聘研究員邱英明、前台大畜牧系友會會長鄭美津，乃至不少台大校隊成員，有田徑隊及足球隊的林茂雄、田徑隊及排球隊的王文猷與黃新田、橄欖球隊的張邦彥與吳文纘、排球隊的林憲同等。

台大名譽教授賀德芬臉書：

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