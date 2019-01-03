世新大學社發所擬停招引學生抗爭 校方發聲明

2019-01-03 09:39

〔記者林曉雲／台北報導〕世新大學校務會議昨天通過從109學年停止招收社會發展研究所學生，引發學生大動作抗爭，大撒印有世新創辦人成舍我著名遺言「我要說話」的冥紙，抗議校方惡意關所，完全喪失世新辦校的精神理念。世新大學校方今早發聲明表示，社發所自1997年創立以來，一直是特色系所之一，但不敵少子化危機，106學年度和107學年度各只有6位新生註冊，註冊率只達50％，且休退學比率偏高，是全校碩士班平均値2倍以上，畢業率亦屬最低，辦學績效不理想。

校方聲明表示，學校3年前鼓勵社發所與社心系碩士班整併，但截至目前未見具體進展，招生也未有起色，面對險峻的招生環境，學校需審慎應對，並以整體校務發展與永續經營為規劃重點，因此根據《世新大學增設調整院系所學位學程辦法》第5條規定，該校增設調整院系所學位學程審查委員會、校務會議及董事會，得針對全校各院、系、所、學位學程主動調整之，於107年12月20日「107學年度增設調整院系所學位學程審查委員會」會議，經整體註冊率評估，以及該所學生休退學的高比率，決議於109學年度停招社發所，從101學年度迄今，學校已循同一程序停招15個班別。

校方聲明也表示，教育部統計108學年度已有172系所停止招生，教育部高教司亦明確指出，依照大學法規定，增設、調整（包括更名、整併、分組、停招） 院、系、所、學位學程，皆屬於大學自主權責，世新大學108年1月2日召開107學年度第一學期校務會議，會中各校務代表包括教師、學生等均充分發言表達想法，最後以表決方正式通過社發所停招案。

但社發所學生抨擊，停招案違反《世新大學增設調整院系所學位學程辦法》第4條，明訂校內本校院、系、所、學位學程及招生名額之增設調整，應自下而上，由系所提出申請計畫，再經過院務會議通過後，送研究發展處辦理，此次停招屬於研究所招生名額之調整，世新校方無視第四條所述，未經由社發所提出申請，校方逕行於校務會議中提出，完全違背校內辦法。

對於校方引據辦法第5條所述之「必要時本校增設調整院系所學位學程審查委員會、校務會議及董事會，得針對全校各院、系、所、學位學程主動調整之」，社發所學生質疑，該條文是針對增設調整所需考慮的「審議原則」，而非增設調整所需依循的「程序」，校方執意以第5條作為此次提案依據，他們質疑什麼叫做「必要時」？依照第4條相關規定即可處理之事務，即不需要使用「必要時」此一特別條款的條件，校方可以不顧客觀條件及法規，逕行使用第五條，等同架空第4條所規定「一般程序」，此例一開，將來校方即可任意裁併各系所，無需受到相關法規程序約束，視系所師生權益為無物，踐踏校園民主。

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