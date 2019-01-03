惱人濕冷到今天 吳德榮：明後暖冬陽再現

2019-01-03 09:49

〔即時新聞／綜合報導〕今天受東北風及華南移入水氣影響，迎風面的北東部地區降雨較明顯，氣象專家吳德榮表示，明後兩天各地天氣好轉、暖冬陽再現，北台灣高溫上看27度。

吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄刊文指出，今天北台灣仍濕涼微冷，氣溫小幅回升到17至20度，新竹以南局部零星飄雨的狀況將逐漸停歇；明後兩天（4、5日）迎暖冬陽，北台灣高溫升至26、27度，中部約28度，南部則在29至30度左右，不過東半部仍有局部短暫降雨機率。

吳德榮進一步表示，這波舒適的好天氣維持到週六晚，週日（6日）新一波東北季風南下，迎風面變天，北東部再轉有雨天氣，北台灣氣溫亦隨之下降。他說，未來這波在下週一（7日）清晨氣溫達最低點，都會區降至16度左右，沿海空曠區更有可能出現14、15度低溫。

吳德榮指出，下週一白天起東北季風減弱，各地降雨減少、氣溫略升，下週二（8日）另波東北季風南下，直到下週三（9日）天氣才會好轉。他說，週日起至下週三天氣變化頻繁，可說是每天都有變化，提醒民眾適時增添衣物，避免感冒。

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