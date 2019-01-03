北部4縣市豪大雨特報！明起回溫水氣減少

2019-01-03 07:01

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天（3日）持續受到東北季風影響，迎風面的北部及東半部地區整天天氣仍陰雨，氣象局於基隆市、新北市、台北市發布大雨特報，於宜蘭縣發布豪雨特報。

氣象局表示，今天雖然水氣有逐漸減少的趨勢，但在迎風面的北部及東半部地區整天仍陰雨，其中基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有局部大雨發生的機率，預計今天晚上之後降雨趨緩，中南部地區則以多雲為主。

溫度方面，北台灣整天偏涼，其他各地則是早晚較涼，今天清晨低溫各地約17至19度；北台灣白天氣溫回升仍不明顯，高溫只有18至21度，其他各地則略回升，約22、23度。

氣象局預估，週五、週六（4日、5日）東北季風減弱，台灣附近水氣也減少，因此整體降雨情形較日前減少，僅迎風面北部和東半部地區有些局部短暫雨，中南部地區為多雲到晴，僅山區有零星短暫雨。溫度方面，各地早晚低溫在16至20度上下，白天氣溫則回升較多，各地舒適至溫暖，高溫來到24、25度以上，中南部可達26至28度。

颱風消息部分，輕度颱風帕布（國際命名：PABUK）目前位於中南半島西南方，未來會逐漸接近馬來半島，對台灣無直接影響。

空氣品質方面，3日中部以北、宜蘭、花東空品區及澎湖地區空氣品質為「良好」等級，中部內陸靠山區風速稍弱，可達到普通等級；雲嘉南空品區及馬祖、金門為「普通」等級，高屏空品區位於下風處，風速偏弱，空氣品質為「橘色提醒」等級，短時間可能達紅色警示等級。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

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中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 16 ~ 18 19 ~ 22 19 ~ 26 17 ~ 22

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