01/03 各報重點新聞一覽

2019-01-03 06:10

自由時報

總統回應習近平：絕不接受一國兩制

中國發表「告台灣同胞書」今年滿四十週年，中國領導人習近平昨進行講話時一再強調「國家統一」，首度提出探索「兩制台灣方案」。蔡英文總統隨即召開記者會回應，強調台灣絕不會接受一國兩制，絕大多數台灣民意也堅決反對，這也是台灣共識。

詳見總統回應習近平：絕不接受一國兩制。

找周錫瑋任副黨魁// 吳敦義PK朱立倫

國民黨巨頭競逐二○二○總統大位逐漸增溫，國民黨主席吳敦義已邀請前台北縣長周錫瑋出任副主席，由於新北市被視為吳敦義主要競爭對手、前新北市長朱立倫的地盤，新北市多位藍營人士分析說，吳敦義此時找周錫瑋結盟，「卡朱」的意味濃厚。

詳見找周錫瑋任副黨魁// 吳敦義PK朱立倫。

37歲啃老族沉迷網遊 判逐出家門

三十七歲未婚男子阿昌（化名）是家中獨子，他長期不工作、整天沉迷網路遊戲，有如行屍走肉，生活費都要靠父母接濟，無法獨立、自力更生。老父親看不下去、決定把不長進的啃老兒子掃地出門，讓他學會獨立，為此向法院提告；台南地院法官審理認為阿昌父親主張有理，判阿昌須搬離父親的住家。

詳見37歲啃老族沉迷網遊 判逐出家門。

蘋果日報

習近平 促統逼談 蔡英文 絕不接受

中國企圖加快統一台灣進程！中國國家主席習近平昨表示，「祖國必須統一，也必然統一」，中國將探索「一國兩制」設計中的「『兩制』台灣方案」。習近平更倡議，「兩岸各政黨、各界別推舉代表性人士，就兩岸關係和民族未來開展廣泛深入的民主協商」。總統蔡英文昨回應，台灣絕不接受一國兩制，且任何沒有經過人民授權、監督的政治協商，也都不能稱作「民主協商」。

美女控已婚人權律師 約砲 黃致豪為鄭捷辯護暴紅 駁女方「惡意妨害名譽」

曾幫鄭捷、華山分屍案主嫌陳伯謙辯護的知名人權律師黃致豪，被一名單身靚女指控，多次透過通訊軟體跟她約砲，靚女說自己生理期不適，黃竟用「內射精液可舒緩女性生理不適」等論調企圖說服她，後來靚女向黃諮詢法律問題，黃回稱：「寧可妳是來約砲，也比委任好」，靚女還出示雙方對話截圖佐證，但黃堅稱絕沒約砲，還稱：「一看就知是惡意妨害名譽。」

聯合報

蔡總統：兩岸政治協商 須政府模式

針對中共總書記習近平對台五點談話，蔡英文總統指出，願意坐下來談，但作為民主國家，凡是涉及兩岸間的政治協商、談判，都必須經過台灣人民的授權與監督，並且經由兩岸以政府對政府的模式來進行。在這個原則之下，沒有任何人、任何團體，有權力代表台灣人民政治協商。

離岸風電躉購費率5.8元 確定沒了

二○一八年離岸風電五點八四九八元躉購費率昨天封關，由於彰化縣政府未發出同意函，沃旭、哥本哈根基礎建設基金（CIP）、海龍及中鋼四家離岸風電開發商，無法拿到電業籌設許可，來不及在最後期限與台電簽署購售電合約（PPA），共計六案風場確定無法適用二○一八年高費率。

中國時報

廣邀兩岸各黨派、各界代表 民主協商 習近平提 和統方案

大陸國家主席習近平2日在《告台灣同胞書》40周年紀念大會上提出「習五條」，強調兩岸同胞都是中國人，中國人要幫中國人，兩岸要應通盡通。習近平首度提出倡議，在堅持九二共識、反對台獨的共同政治基礎上，兩岸各政黨、各界別推舉代表人士，就兩岸關係和民族未來開展民主協商，就推動兩岸關係和平發展達成制度性安排。

國道客運 農曆年後喊漲 國光統聯貴5～20元 首都和欣擬跟進

隨著油價、人事成本上升，國道客運業者感嘆2018年是最艱困的一年，甚至連年終都發不出來，眾業者原訂1月調漲票價，經交通部公路總局勸說下，勉予同意至春節後調整。國光、統聯客運宣布，3月4日起調整票價5至20元，首都、和欣等業者則在研擬中，方案近日出爐。

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