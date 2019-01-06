天天吃好料》台中膳禾軒 食材溯源美味又安心！

2019-01-06 09:48

〔記者歐素美／台中報導〕42歲的賴明岐是台中市「農業賢拜」，結合10多名農二代或農三代，成立「知耕鳥農企有限公司」，打團體戰行銷農作，更進一步開設「膳禾軒私房料理溯源餐廳」，食材幾乎全部採用有機或具有產銷履歷的農產或肉品，讓民眾吃得更安心健康，店裡也代為販售一些小農生產的有機或具產銷履歷的農產品，努力打出台灣農產品牌，為台灣農業盡一份心力。

賴明岐原本是學工程的，退伍後返鄉跟著父親種高接梨，不想跟一般農友一樣「憨憨阿做」，賴明岐一邊務農、一邊進修，完成大學及碩士學業，學的就是企業管理。

鑑於農友靠天吃飯，單打獨鬥行銷不易，賴明岐結合10多位跟他一樣的農二代或農三代，成立「知耕鳥農企有限公司」，大家一起統籌耕作，種植五穀雜梁及蔬菜水果，不僅農忙時可互相支援，改善農耕人力不足的問題，因種植的農產種類多元，市佔時間長，更可相輔相成。因為在農業上表現傑出，並獲台中市農業局聘為「農業賢拜」，協助指導青年加農。

開公司難免要應酬，賴明岐說，因為自己吃飯吃很兇、花錢花太兇，覺得如果自己開餐廳，至少可以吃得很健康，又可以省下一些錢、再養活一些人，於是就開起「膳禾軒」。店裡提供的料理，不管是簡餐或桌菜，都是自己愛吃的，然後再拜「GOOGLE」或「SIRI」大神為師，上網找作法，自己再嘗試研發。

例如其愛吃的「燜鴨」，他嘗試了以各種酒類烹調，發現採用「花雕」燜出來的味道最香最好吃，他就把作法再傳授給從其他餐廳挖角來廚師負責料理。賴明岐說，餐廳用的食材大部分都是知耕鳥出來的有機食材或履歷食材，肉品也是向有機或有產銷履歷的小農採購，剛開始半年，幾乎都是賠本經營，但他堅持這樣的理念，慢慢的就做出口碑，配合供應餐廳菜色需求，「知耕鳥」也慢慢開始契作式及規劃式生產，同時也藉由餐廳行銷農產品，讓好的東西讓更多人知道。

賴明岐說，現在很多人擔心吃的健康不健康，「溯源」餐廳是時勢創造出來的錢財，許多人因為「溯源」兩字開了幾十公里來用餐，或每次往返南北就來吃完飯再走。「農業跟商業一樣，堅持一定會有回報」。經營兩年多來，最大心得就是「做吃的比做農還累」。

豐原的黃先生一家四口，到后里遊玩，中午時間GOOGLE找餐廳，意外進了膳禾軒，雖非為「溯源」而來，但一家四口都表示，菜色很家常，口味很不錯。＃

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