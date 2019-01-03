凱擘申請移頻 遭NCC否決

2019-01-03 00:01

〔記者楊綿傑／台北報導〕國家通訊傳播委員會（NCC）今天（2日）正式對系統業者凱擘所提出之頻道變更案，予以否決。NCC也說明理由，包括不符合上下規章參考原則，大部分縣市政府也都不同意。

凱擘去年6月提出頻道變更申請，內容包括將「衛視合家歡」從45台移至145台、「壹電視新聞台」從原49台移至149台、「JET TV」從原80台移至45台等。

NCC副主委翁柏宗說明，否決原因在於，各縣市政府認為移頻會造成收視戶的適應問題，進而引起民怨，而且移動也不符合上下架規章的參考原則。

翁柏宗特別解釋參考原則的部分，他舉例，系統業者要拿A頻道取代B頻道，A頻道的收視率當然要比B頻道高，至於收視率的統計，NCC會考量AC尼爾森、MOD和自身系統業者的統計資料，通盤考慮。

凱擘去年1月就曾提出移頻申請，將旅遊生活頻道TLC、壹電視新聞、東風衛視、中天娛樂、衛視合家歡與AXN等15個節目頻道往後移，後來又主動更正包括緯來日本台、國興衛視、FOX等9個頻道，NCC於3月同意。

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