高市工業區、馬路旁國中小 將優先裝冷氣及空氣清淨機

2019-01-03 00:06

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市冬季空品雖為全國最差，但PM2.5年平均濃度改善率是六都第一，新任環保局長袁中新今表示，將推動優化管理，落實工廠實質減量，大廠要負起較大減量責任，優先推動工業區及大馬路旁的國中小學，裝設冷氣及空氣清淨機，照顧學生敏感族群健康。

市府環保局表示，高市去年PM2.5紅色警示站日數有137站日，相較於104年288站日，紅害站日減少5成2，提前達成原定明年完成的減半目標，PM2.5年平均濃度24.5μg/m3，比前年27.6μg/m3減少1成1，改善率是六都第一名。

新任環保局長袁中新表示，高雄是重工業城市，污染負荷大，空品比較差，但與其他縣市比較，高雄是先天不良，立足點不公平，空品逐年改善，表示有進步、沒有惡化，過去努力有成效，未來會盡力改善，將推動優化管理，重拳不是唯一手段。

袁中新指出，將以高屏空污總量管制為架構下，全面檢視429家工廠，要求排放量達到實質減量，而排放量比較大工廠，要負擔起比較大的減量責任，至於排放量要減量多少，仍需進一步評估。

袁中新說，他與教育局針對高市60所學校進行室內空品調查，發現位於工業區與大馬路旁學校室內空品不佳，將與教育局合作全面清查，優先推動工業區與大馬路旁國中小學教室，裝設冷氣及空氣清淨機。

袁中新表示，市府雖然財政困難，但願意扮演媒合角色，居中協調工廠認養學校，出錢支付學校電費，達到室內空品改善，維護在地子弟健康，據了解，工廠表達認養意願高，還能改變企業形象，共創多贏又有感政策。

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