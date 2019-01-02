等不到墾丁觀光回春 老店小山東、最後PUB南卡威收攤！

2019-01-02 23:40

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕墾丁地區元旦連假觀光人潮逆勢上升，正當外界看好重返榮耀之際，墾丁超過20年歷史、也是最後一家PUB「南卡威」，去年底驚傳結束營業，業者坦言，景氣差加上房租高影響，另一家副總統陳建仁剛到訪過的恆春老店「小山東」，同樣貼出結束營業告示，這也是恆春半島近2年來第四家撐不住的老牌名店！

曾經引領墾丁大街元老級PUB「金灘」，前年10月悄悄收攤；帶起墾丁南洋風味餐廳風潮的「迪迪小吃」則在去年10月熄燈。經歷了恆春半島觀光業最慘澹一年，墾丁最後一家PUB「南卡威」去年底宣布結束營業，恆春鎮內最知名的小吃店「小山東」也貼出結束營業公告。

副總統陳建仁前年5月才到訪的「小山東」，傳出結束營業消息後，震撼恆春當地居民，不少人搶在營業最後一天訂位，就怕在此吃不到美味的香酥鴨、肉絲拉皮及鍋貼等招牌菜，老闆娘丁原莉也不捨的陪著老客人閒話家常，相約未來有緣再見。

經營至今26個年頭的丁原莉難過地說，餐廳結束營業的原因很多，不願全歸咎於景氣因素，但政府的稅務制度、勞工制度及道路拆遷等問題，都讓她及兒子經營的疲累不堪，未來會考慮繼續開設早餐部分，但餐廳部分確定已全面結束營業。

號稱墾丁最後一間PUB的「南卡威」音樂餐廳，曾以「辣妹、反串、猛男秀」聞名全台，門口的辣妹熱舞攬客，更是早年墾丁大街的特色之一，結束休息上網公告後，不少遊客更是大嘆，「天啊！金灘沒了，迪迪小吃沒了，南卡威沒了！回憶也沒了」

「南卡威」業者張先生說，中客銳減確實嚴重衝擊商機，加上房租從每個月28萬提高到38萬，讓他每月虧損都超過10萬，近年已經累積虧損千萬，只能忍痛結束開設20多年的音樂餐廳，期盼政府能苦民所苦，看到眾多老店收攤的警訊，帶台灣觀光走出新氣象。

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