翻到去年高雄觀光宣傳片 網友嘆：丁允恭的話我信了…

2019-01-02 23:51

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜上任後力拚觀光，希望將高雄行銷出去，市府團隊更找來白冰冰，擔任2019年1月的代言人宣傳高雄。對此，行政院副發言人丁允恭在臉書發文說，「城市質感的形成是緩慢的堆積，而摧毀它則可以很快。」引起白冰冰不滿。但事實上，有不少網友也認同丁允恭，還有人翻到去年的高雄市觀光局製作的宣傳影片，對比如今白冰冰到愛河拍的MV，網友直呼崩潰。

綜合媒體報導，高雄市觀光局長潘恆旭說，規劃每個月邀請一名觀光大使來行銷高雄，目前確定由冰冰冰擔任1月的代言人，到高雄各景點拍攝《來去高雄》MV。但前高雄市新聞局長、現任行政院副發發言人丁允恭在臉書上批評，「城市質感的形成是緩慢的堆積，而摧毀它則可以很快」，白冰冰不滿回嗆「賤人閉嘴」，潘恆旭則說，希望大家不要對觀光大使有內心和年齡上的歧視。

但還是有不少網友認同丁允恭的說法，直言以前陳菊當市長時，請五月天來當城市代言人，酸「五月天換成白冰冰，太可悲了」、「真的不忍心嘲笑高雄人」。還有網友上PTT說，自己翻到去年高雄市觀光局專門為日本人做的觀光網站及其宣傳片，相比白冰冰拍MV側拍，讓他難掩失望地說，「然後2019年，變這樣...」，「『城市質感的形成是緩慢的堆積，而摧毀它則可以很快。』不管怎樣，我是信了」，坦言自己身為高雄人「覺得崩潰」。

其他網友也紛紛留言表示，「高雄人的選擇」、「真的是有夠慘」、「要吸引中國市場啊，兩個市場區隔那摸（麼）大」、「2019年的跟中國的大媽舞很像，高雄喜迎陸客發大財！」、「2018日本人超愛來高雄，2019都不來了」。

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