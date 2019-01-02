翻到去年高雄觀光宣傳片 網友嘆：丁允恭的話我信了…

網友翻到去年高雄市政府觀光局專門為日本人做的觀光網站及其宣傳片，大嘆質感真的有差。（圖擷取自YouTube）

網友翻到去年高雄市政府觀光局專門為日本人做的觀光網站及其宣傳片，大嘆質感真的有差。（圖擷取自YouTube）

2019-01-02 23:51

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜上任後力拚觀光，希望將高雄行銷出去，市府團隊更找來白冰冰，擔任2019年1月的代言人宣傳高雄。對此，行政院副發言人丁允恭在臉書發文說，「城市質感的形成是緩慢的堆積，而摧毀它則可以很快。」引起白冰冰不滿。但事實上，有不少網友也認同丁允恭，還有人翻到去年的高雄市觀光局製作的宣傳影片，對比如今白冰冰到愛河拍的MV，網友直呼崩潰。

綜合媒體報導，高雄市觀光局長潘恆旭說，規劃每個月邀請一名觀光大使來行銷高雄，目前確定由冰冰冰擔任1月的代言人，到高雄各景點拍攝《來去高雄》MV。但前高雄市新聞局長、現任行政院副發發言人丁允恭在臉書上批評，「城市質感的形成是緩慢的堆積，而摧毀它則可以很快」，白冰冰不滿回嗆「賤人閉嘴」，潘恆旭則說，希望大家不要對觀光大使有內心和年齡上的歧視。

但還是有不少網友認同丁允恭的說法，直言以前陳菊當市長時，請五月天來當城市代言人，酸「五月天換成白冰冰，太可悲了」、「真的不忍心嘲笑高雄人」。還有網友上PTT說，自己翻到去年高雄市觀光局專門為日本人做的觀光網站及其宣傳片，相比白冰冰拍MV側拍，讓他難掩失望地說，「然後2019年，變這樣...」，「『城市質感的形成是緩慢的堆積，而摧毀它則可以很快。』不管怎樣，我是信了」，坦言自己身為高雄人「覺得崩潰」。

其他網友也紛紛留言表示，「高雄人的選擇」、「真的是有夠慘」、「要吸引中國市場啊，兩個市場區隔那摸（麼）大」、「2019年的跟中國的大媽舞很像，高雄喜迎陸客發大財！」、「2018日本人超愛來高雄，2019都不來了」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/