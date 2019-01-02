醫病》國中生遭「泡棉子彈」打中眼睛 造成外傷性白內障

2019-01-02 23:27

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市一名13歲國中生跟朋友玩近來很夯的「泡棉子彈玩具槍（Nerf Guns）」時，沒戴護目鏡，還近距離開槍，遭泡棉子彈打中左眼，水晶體破裂，造成外傷性白內障。醫師提醒家長，家中小孩玩類似玩具槍，一定要戴護目鏡，更嚴禁近距離開槍，以免造成難以挽回的視力傷害。

高雄長庚醫院眼科主任吳佩昌醫師說，不少人以為白內障是老年人的專利，但臨床上因車禍、球類、BB彈、鈍器擊中眼睛，也會造成外傷性白內障。

這名國中生被泡棉子彈近距離打中眼睛，眼睛腫痛、視力模糊，到高雄長庚掛急診，後來轉到眼科檢查發現，左眼水晶體前囊破裂，有個約0.3公分乘0.15公分的破洞，水晶體組織溢出。

吳佩昌說，水晶體有點像果凍，外表有囊袋，水晶體破裂，就好像塑膠袋破掉果凍蹦出來。這名國中生兩眼原本近視100度，視力約0.5，就醫時左眼視力降到0.4，由於水晶體破裂處會逐漸癒合結疤，白內障惡化，視力會變差，恐降至0.1甚至0.01，幾年後可能需要動白內障摘除手術，植入人工水晶體，視力才能恢復。

吳佩昌說，一般白內障摘除手術，成功率約9成，但外傷性白內障手術較困難，白內障手術後合併視網膜剝離是一般人的4倍，感染機率約千分之一，而感染也可能導致視力受損。

吳佩昌提醒，泡棉子彈玩具槍近年在國內外很受歡迎，家長往往誤以為泡棉子彈不會造成傷害，其實不然，如果沒帶護目鏡且近距離開槍，仍會造成眼睛傷害，不可輕忽！

高雄長庚角膜科主任郭明澤也說，曾有工人遭彈起的小鐵釘打中眼睛，角膜、水晶體被戳破，旁邊控制瞳孔大小的虹膜裂損，甚至有病人鞏膜（眼白）遭異物戳破，傷及血管，他提醒，遊戲、運動及工作都應做好眼睛安全防護，避免造成眼睛傷害。

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