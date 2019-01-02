濕冷剛剛好！石門水庫送「楓」迎「梅」

2019-01-02 23:21

〔記者李容萍／桃園報導〕梅花、梅花越冷越開花，元旦連假濕冷天氣，來的恰到好處！石門水庫去年12月下旬火紅的楓葉受到下雨影響，掉落速度相當快，正當層層楓紅掉滿地後，園區的梅花樹滿滿花苞悄悄接棒綻放，預計再過1星期會是到石門水庫賞梅的最佳時機。

石門水庫的秋冬美景一棒接一棒，北區水資局統計，元旦連假4天入園遊客約4萬6000人次，累計入園觀光收入逾73萬元，也算小賺一筆觀光財。

北區水資源局副局長張庭華表示，石門水庫園區的賞梅路線可以從溪州公園及中線或高線附近觀賞，集中在中線的梅園的梅花樹約5、60棵，預估再過1星期左右，雪白梅花盛開，走在石門水庫梅樹步道，撲鼻而來是淡淡的梅花花香，讓人心曠神怡。

不過，石門水庫集水區近日一直沒有較大的降雨，大壩水位直直落，截至2日晚上7點，水位下降到240.63公尺，蓄水率82％，蓄水量1億1688萬噸，由於庫區受到淤積影響庫容縮減，每年得周轉率要4次以上才能穩定供水，時值12月至4月的枯水期（汛期是5月至11月），2月起又是農業灌溉用水增加，石門水庫供水壓力隨之而來，為了確保供水無虞，北水局提醒大家節約用水，讓珍貴的水資源留在庫區以妥善運用。

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