水底寮連假塞爆 最年輕鄉長：路口監視畫面提供警方

2019-01-02 23:35

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東枋寮水底寮每逢連假必塞，元旦連假因追曙光車潮北返而出現回堵，新科枋寮鄉長陳亞麟年假趕到路口查看，他指出，鄉公所去年已於重要路口架設租賃的監視系統，將提供車流資訊給警方或是交通處行控中心，交通隊回應，目前車流判讀器足敷使用，強調一體控管的控制中心最快今年春節連假前就會啟用。

交通樞紐的枋寮水底寮五叉路口，因受到元旦四天連假又有送夕陽、追曙光的人潮全部集中在收假日元旦當天返鄉，北上車潮出現壅塞，就有民眾反映從台東返回到東、屏交界的舊壽卡派出所就開始速度減緩走走停停，當天該五叉路口粗估約2萬5000車次北返，集中在下午以後。

枋寮鄉長陳亞麟是全國最年輕的鄉鎮市長，他元旦連假就前往視察交通狀況，有鄉民就大讚「從沒看過有鄉長元旦放假還出來視察車流」，他對警方分流採三時相號誌簡化為雙時相能有效紓解車流感驚豔，不過發現車輛實在太多，且鄉民的橫向交通，在警方注意力容易被南來北往的大量車潮而被轉移，居民反映若9天春節天天交管的話，「生活怎麼過」。

新人新政的陳亞麟為讓枋寮人行的權利受到重視，將把去年架設在重要路口的224支監視器畫面內容提供給警方即時反映並調整，讓在地人要橫向通行，能在部分路口封阻的情形下能夠更快通過，而不是都以外地車輛為主。

交通隊則回應，目前交通節通的車流判讀已足夠，但地方公所願意配合提供當然多多益善，但官員也強調，目前已在架設中央行控中心，號誌將統一控管，未來減少站崗人力，且更能專心排除路況，預計春節前就會試用。

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