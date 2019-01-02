想預立醫療照護諮詢 全台這77家醫院可做

2019-01-02 23:08

〔記者吳亮儀／台北報導〕「病人自主權利法」6日將上路，衛福部晚間公布第一波可提供預立醫療照護諮商機構名單共計77家醫院，具完全行為能力的民眾未來可至前揭醫院透過專業諮商，簽署「預立醫療決定」，為自己規劃人生最後一哩路。

根據台北市聯合醫院過往的試辦經驗，醫療團隊為民眾進行預立醫療照護諮商，平均每人次需耗時60分鐘到90分鐘，經與地方衛生局共同研商收費核定原則，初步共識以60分鐘3500元為上限。

衛福部表示，目前已經完成建置安寧緩和醫療、器官捐贈及預立醫療決定整合資訊系統平台，網址https://hpcod.mohw.gov.tw ，新增「預立安寧緩和醫療暨維生醫療抉擇意願書」及「器官捐贈同意、撤回同意書」的自然人憑證線上簽署功能，將可大幅縮短現階簽署註記流程，從原本的平均21天縮短至3天以下，預計適用人數可達652萬人。

同時，這系統也可提供民眾及醫療機構和醫事人員查詢功能，了解前揭三類意願書的簽署情形，並輔助照護諮商進行及後續管理。

第一波可提供預立醫療照護諮商機構名單︰

編號 單位 諮商機構 1 臺北市 國立臺灣大學醫學院附設醫院 2 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕紀念醫院 3 臺北榮民總醫院 4 國泰醫療財團法人國泰綜合醫院 5 三軍總醫院 6 新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院 7 臺北市立萬芳醫院－委託財團法人臺北醫學大學辦理 8 臺北市立聯合醫院 9 臺北醫學大學附設醫院 10 新北市 台北慈濟醫院 11 恩主公醫院 12 雙和醫院 13 淡水馬偕醫院 14 亞東醫院 15 基隆市 衛生福利部基隆醫院 16 宜蘭縣 醫療財團法人羅許基金會 羅東博愛醫院 17 天主教靈醫會醫療財團法人 羅東聖母醫院 18 國立陽明大學附設醫院 19 桃園市 長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院 20 沙爾德聖保祿修女會醫療財團法人聖保祿醫院 21 臺北榮民總醫院桃園分院 22 衛生福利部桃園醫院 23 敏盛綜合醫院 24 新竹縣 東元綜合醫院 （108.01.01改制為東元醫療社團法人東元綜合醫院） 25 苗栗縣 衛生福利部苗栗醫院 26 臺中市 澄清綜合醫院中港分院 27 衛生福利部臺中醫院 28 童綜合醫療社團法人童綜合醫院 29 仁愛醫療社團法人大里仁愛醫院 30 財團法人台灣省私立臺中仁愛之家附設靜和醫院 31 衛生福利部豐原醫院 32 中國醫藥大學附設醫院 33 國軍臺中總醫院附設民眾診療服務處 34 臺中榮民總醫院 35 賢德醫院 36 中山醫學大學附設醫院 37 林新醫療社團法人林新醫院 38 光田醫療社團法人光田綜合醫院 39 佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院 40 亞洲大學附屬醫院 41 澄清綜合醫院 42 彰化縣 彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院 43 南投縣 埔基醫療財團法人 埔里基督教醫院 44 雲林縣 國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院 45 國立成功大學醫學院附設醫院斗六分院 46 天主教若瑟醫療財團法人若瑟醫院 47 嘉義縣 佛教慈濟醫療財團法人大林慈濟醫院 48 長庚醫療財團法人嘉義長庚紀念醫院 49 嘉義市 臺中榮民總醫院嘉義分院 50 戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院 51 陽明醫院 52 臺南市 國立成功大學醫學院附設醫院 53 奇美醫療財團法人柳營奇美醫院 54 衛生福利部臺南醫院 55 臺南市立安南醫院-委託中國醫藥大學興建經營 56 台灣基督長老教會新樓醫療財團法人台南新樓醫院 57 高雄榮民總醫院臺南分院 58 高雄市 長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院 59 高雄榮民總醫院 60 財團法人私立高雄醫學大學附設中和紀念醫院 61 高雄市立大同醫院（委託財團法人私立高雄醫學大學附設中和紀念醫院經營） 62 高雄市立小港醫院（委託財團法人私立高雄醫學大學經營） 63 屏東縣 衛生福利部屏東院 64 屏基醫療財團法人屏東基督教醫院 65 高雄榮民總醫院屏東分院 66 安泰醫療社團法人安泰醫院 67 寶建醫療社團法人寶建醫院 68 恆基醫療財團法人恆春基督教醫院 69 民眾醫院 70 新竹市 台大新竹醫院 71 澎湖縣 三軍總醫院澎湖分院 72 衛生福利部澎湖醫院 73 花蓮縣 佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院 74 臺灣基督教門諾會醫療財團法人門諾醫院 75 臺東縣 台東馬偕紀念醫院 76 金門縣 部立金門醫院 77 連江縣 連江縣立醫院

截至107.12.25

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/