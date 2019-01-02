想預立醫療照護諮詢 全台這77家醫院可做

〔記者吳亮儀／台北報導〕「病人自主權利法」6日將上路，衛福部晚間公布第一波可提供預立醫療照護諮商機構名單共計77家醫院，具完全行為能力的民眾未來可至前揭醫院透過專業諮商，簽署「預立醫療決定」，為自己規劃人生最後一哩路。
根據台北市聯合醫院過往的試辦經驗，醫療團隊為民眾進行預立醫療照護諮商，平均每人次需耗時60分鐘到90分鐘，經與地方衛生局共同研商收費核定原則，初步共識以60分鐘3500元為上限。
衛福部表示，目前已經完成建置安寧緩和醫療、器官捐贈及預立醫療決定整合資訊系統平台，網址https://hpcod.mohw.gov.tw ，新增「預立安寧緩和醫療暨維生醫療抉擇意願書」及「器官捐贈同意、撤回同意書」的自然人憑證線上簽署功能，將可大幅縮短現階簽署註記流程，從原本的平均21天縮短至3天以下，預計適用人數可達652萬人。
同時，這系統也可提供民眾及醫療機構和醫事人員查詢功能，了解前揭三類意願書的簽署情形，並輔助照護諮商進行及後續管理。
第一波可提供預立醫療照護諮商機構名單︰
|編號
|單位
|諮商機構
|1
|臺北市
|國立臺灣大學醫學院附設醫院
|2
|台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕紀念醫院
|3
|臺北榮民總醫院
|4
|國泰醫療財團法人國泰綜合醫院
|5
|三軍總醫院
|6
|新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院
|7
|臺北市立萬芳醫院－委託財團法人臺北醫學大學辦理
|8
|臺北市立聯合醫院
|9
|臺北醫學大學附設醫院
|10
|新北市
|台北慈濟醫院
|11
|恩主公醫院
|12
|雙和醫院
|13
|淡水馬偕醫院
|14
|亞東醫院
|15
|基隆市
|衛生福利部基隆醫院
|16
|宜蘭縣
|醫療財團法人羅許基金會 羅東博愛醫院
|17
|天主教靈醫會醫療財團法人 羅東聖母醫院
|18
|國立陽明大學附設醫院
|19
|桃園市
|長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院
|20
|沙爾德聖保祿修女會醫療財團法人聖保祿醫院
|21
|臺北榮民總醫院桃園分院
|22
|衛生福利部桃園醫院
|23
|敏盛綜合醫院
|24
|新竹縣
|東元綜合醫院 （108.01.01改制為東元醫療社團法人東元綜合醫院）
|25
|苗栗縣
|衛生福利部苗栗醫院
|26
|臺中市
|澄清綜合醫院中港分院
|27
|衛生福利部臺中醫院
|28
|童綜合醫療社團法人童綜合醫院
|29
|仁愛醫療社團法人大里仁愛醫院
|30
|財團法人台灣省私立臺中仁愛之家附設靜和醫院
|31
|衛生福利部豐原醫院
|32
|中國醫藥大學附設醫院
|33
|國軍臺中總醫院附設民眾診療服務處
|34
|臺中榮民總醫院
|35
|賢德醫院
|36
|中山醫學大學附設醫院
|37
|林新醫療社團法人林新醫院
|38
|光田醫療社團法人光田綜合醫院
|39
|佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院
|40
|亞洲大學附屬醫院
|41
|澄清綜合醫院
|42
|彰化縣
|彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院
|43
|南投縣
|埔基醫療財團法人 埔里基督教醫院
|44
|雲林縣
|國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院
|45
|國立成功大學醫學院附設醫院斗六分院
|46
|天主教若瑟醫療財團法人若瑟醫院
|47
|嘉義縣
|佛教慈濟醫療財團法人大林慈濟醫院
|48
|長庚醫療財團法人嘉義長庚紀念醫院
|49
|嘉義市
|臺中榮民總醫院嘉義分院
|50
|戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院
|51
|陽明醫院
|52
|臺南市
|國立成功大學醫學院附設醫院
|53
|奇美醫療財團法人柳營奇美醫院
|54
|衛生福利部臺南醫院
|55
|臺南市立安南醫院-委託中國醫藥大學興建經營
|56
|台灣基督長老教會新樓醫療財團法人台南新樓醫院
|57
|高雄榮民總醫院臺南分院
|58
|高雄市
|長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院
|59
|高雄榮民總醫院
|60
|財團法人私立高雄醫學大學附設中和紀念醫院
|61
|高雄市立大同醫院（委託財團法人私立高雄醫學大學附設中和紀念醫院經營）
|62
|高雄市立小港醫院（委託財團法人私立高雄醫學大學經營）
|63
|屏東縣
|衛生福利部屏東院
|64
|屏基醫療財團法人屏東基督教醫院
|65
|高雄榮民總醫院屏東分院
|66
|安泰醫療社團法人安泰醫院
|67
|寶建醫療社團法人寶建醫院
|68
|恆基醫療財團法人恆春基督教醫院
|69
|民眾醫院
|70
|新竹市
|台大新竹醫院
|71
|澎湖縣
|三軍總醫院澎湖分院
|72
|衛生福利部澎湖醫院
|73
|花蓮縣
|佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院
|74
|臺灣基督教門諾會醫療財團法人門諾醫院
|75
|臺東縣
|台東馬偕紀念醫院
|76
|金門縣
|部立金門醫院
|77
|連江縣
|連江縣立醫院
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