北市泳池委外業者竟私架基地台 1年最高可收240萬租金

2019-01-02 23:03

〔記者鍾泓良／台北報導〕北市府委外經營的玉泉、青年、克強及前山公辦民營游泳池遭業者運博國際私自裝設基地台，發射電磁波恐對泳客造成影響，但市府相關單位卻渾然不知。更離譜的是，電信業者租用場地架基地台須繳納租金，外界估計裝設基地每月金額約1萬到5萬元，假設安裝4座，1年至少有48萬至240萬元，但體育局目前僅依合約規定，未經准許增設設施開罰3萬元，不符比例。

對此，體育局表示目前正在調閱相關資料，若確認有向中華電信收取得利，將會依契約開罰、解約，也會循司法救濟，不讓市府利益受損。

運博股份有限公司於2013年負責營運大湖、前港、七虎、天溪、北投、青年、克強、前山、玉泉等9處公園附設泳池，至今已經營近6年。體育局運動產業科長劉哲明受訪表示，上週經查才知道有4座游泳池裝設基地台，同時也調閱相關文書，確認運博並未向體育局申請，因此將會依契約，廠商未經體育局核准就擅自增設設施開罰3萬元，若限期未改善則可連續開罰。

然而，電信業者架設基地台會向建物所有權人繳納租金。記者致電中華電信，對方坦言有繳納租金，但實際繳多少金額則不方便對外透露。

知情人士透露，架設基地台行情混亂，會依據位置及裝設難易度而漫天亂開，根據過往經驗，每月租金約1至5萬元，同時建物所有權人可享有電信優惠。因此若估算，1座基地台架設1年可收到12萬至60萬元租金，4座至少有48萬至240萬元。

記者致電運博國際有限公司，對方表示，之前許多泳客跟長者反映游泳池收訊不好，所以才會跟業者申請安裝，目前已請業者斷訊，並向體育局報告，看後續怎麼處理。當記者追問基地台安裝多久，期間又收取多少租金，對方說不清楚須問總公司，至截稿前未回覆。

另外，公園處表示，公園游泳池雖然位於公園內，但分別在2014年及2016年分批移撥給體育局，移撥前均無設置基地台情形，表示若廠商在之後設置，應詢問體育局。

北市泳池爆私設基地台 主管單位不知、包商還扯謊

泳池業者私設基地台 體育局：開罰3萬元

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