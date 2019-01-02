北流中心開幕後再暫停營業 柯文哲批不合常理

2019-01-02 23:02

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北流行音樂中心經歷過10年規劃，北基地將在今年4月舉辦測試性演出，第4季啟用試營運。然而，北市府今天舉行市政會議，市長柯文哲不滿，北流中心年底開幕後還要再暫停營運施作電動升降舞台，認為「實不合常理」，要求文化局檢討。文化局則解釋，升降舞台需要約1年半時間準備，但實際安裝僅須3個月，會選在2020下半年會暫停營業施作，強調不影響今年底試營運期程。

文化局專委張蓉真解釋，北流中心最初設計具備升降舞台，但因中央預算不足，改由設置手拆舞台，但有預留5、6米深的機坑。中央前年再提請增計畫把預算補齊，因此又決定把升降舞台加回，目前正由立法院審議相關預算。

張蓉真表示，只要立院通過預算，市府就會配合招標找廠商施作升降舞台，她說，升降舞台屬於國際專利，須從國外訂料、海運，因此籌備時間保守估計要1年半時間，但實際安裝舞台時間僅3個月，初估明年下半年才會暫停營運施作。

張蓉真說，北流中心今年第四季會如期開幕試營運，但因為尚無升降舞台，因此主要會提供給較靜態的演唱會，若表演團體堅持須升降舞台，則由團體自行準備；她補充，因試營運期間無法提供完整設施，因此場租將有折抵。

北流中心位於捷運南港站與昆陽站之間，分為北、南兩基地，北基地將有可容納六千人的中大型表演場地「表演廳」，南基地則是以包括呈現台灣流行音樂歷史的「文化館」及培育台灣音樂人才的「產業區」。北流北基地、南基地分別在2015年1月及2016年4月動工，然而中間發生工程預算不足，北市府出面補貼十億元，如今已由中央其他機關出面編列預算。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/