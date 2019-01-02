重返金酒掌舵 李增財勉員工一心為公

2019-01-02 23:05

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣營金酒公司新任董事長今天正式走馬上任，由「與廠同歲」的前技術副總李增財重返老家為金酒掌舵，他期盼員工未來要一心為公、放下成見，共同為金酒打拚。

曾再三強調金酒應回歸專業的縣長楊鎮浯表示，未來工作務必注意分工明確，且公司一切人事、考績公開透明，才能杜絕外界耳語及不當惴測。

副議長周子傑致詞時，點出要管理有1000多位員工的金酒公司並不容易，建議「企業化經營、家庭化管理」。

李增財是1952年次，他說，「和金酒公司一樣老」；曾擔任金酒公司技術副總、縣府前參議、金門縣議會前秘書長的李增財說，人生沒有彩排，對於接下此重擔，強調是一份使命感；其許未來公司員工要凝聚內部共識、作好議會橫向溝通、一心為公及放下成見。

他說，從事公職40年，「從來沒有帶人到過哪個單位」、相處久了「那個單位都是我的人」，勉勵全體員工不要有私心，一起攜手為金酒打拚。

金酒原董事長呂瑞泰因董事會改組去職，外界關心手握行銷大權的總經理張鳴仁，職務是否也因此調整？楊鎮浯說，授權董事會決定；除肯定張鳴仁過去的表現，也相信張會用以往的實績和未來的方向說服董事會。

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