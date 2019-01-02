大鵬灣卡丁車浩浩蕩蕩開進國際賽車場 原因是…

2019-01-02 23:14

〔記者陳彥廷／屏東報導〕台灣燈會30載落腳屏東東港大鵬灣，其中的城市燈區及企業燈區座落於目前大鵬灣國際卡丁車賽車場，今天是開年首天上班，在跨年期間非常受歡迎的卡丁車場，卻是迎來首度暫停營運，卡丁車從車庫中駛出，開上一般道路，不過為了台灣燈會，不僅沒有任何感傷，反而是充滿了滿滿的期待，從車場齊赴國際賽車場，35輛小巧卡丁車出發的場面非常壯觀。

大鵬灣國際卡丁車場為配合台灣燈會的燈區，大鵬灣國家風景區管理處長許主龍及西拉亞國家風景區管理處長張隆城今天帶隊，把35輛卡丁車開到3公里外的國際賽車場，「卡丁車駛進大賽車場」浩浩蕩蕩，氣勢萬千。

預計1月26日營運

營運卡丁車及國際賽車場的大鵬灣公司說，卡丁車是方程式賽車手的入門賽車，要在卡丁車有傑出表現，才有可能再上一層樓，而大鵬灣的卡丁車除了車輛性能接軌國際，加上安全維護、專業賽道以及親子式雙座卡丁車，深受國內外旅客歡迎，原本連假就很容易爆滿，加上有部分遊客事前聽聞暫停營業的消息，元旦連假就專門前來操駕，排賽車的人擠得水洩不通，熱鬧非凡，而新的卡丁車場將移至國際賽車場，預計1月26日營運。

「第一次把卡丁車開上一般馬路實在新鮮！」鵬管處長許主龍說，卡丁車場正前方空地即為「東轉運站」，預估會有7成遊客在這裡轉運，卡丁車場遷出後，將鋪上行走用的木棧道，而整個燈會的水燈展出將突破以往陸域燈區呈現，照亮大鵬灣，請民眾拭目以待。

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