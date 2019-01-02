賞花之旅來了！大溪茶花節報名開跑 9種農事體驗全部免費

2019-01-02 22:55

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市栽植茶花的行政區以大溪、大園及龍潭為主，其中又以大溪茶花的數量為大宗，每年12月底開始開花、1月中旬花況最美，桃園市農業局主辦「大溪茶花節」，訂於12日到20日在大溪月眉休閒農業區舉行。

大溪區長陳嘉聰說，大溪茶花與其他區域不同處，在於以雕塑、養盆及開發品種為主，來到大溪，除了可觀賞到茶花含苞待放的姿態，更能欣賞到茶花在雕塑及配合盆景之美下，所展現的獨特魅力。

配合大溪茶花節，農業局擇定大溪區月湖路興建一座茶花展售溫室，以愛馬仕橘染成的溫室布幕，搭著長230公尺的彎曲廊道，溫室的正中央以碎石鋪成露天廣場，上百盆的茶花在自然光線下，展現各自丰采，是茶花喜好者不能錯過的新奇感受。

大溪茶花節活動期間的4個假日，由大溪月眉休閒農業區在地小農規劃小蘭花盆景、小茶花塑型、包餡青草粿、多肉組合盆栽、復古實木萬用木墊、花漾收納帆布包、鹹豬肉製作教學、彩繪雞蛋及養生蝶豆花漸層飲料等9種不一樣的DIY體驗，即日起開放臉書「大溪月眉休閒農業發展協會」 網路報名，另也開放現場報名。

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