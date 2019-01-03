獨家》鹿谷養雞場半年消失54隻雞 原來全進石虎肚子裡

2019-01-03 00:00

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣鹿谷鄉1名陳姓婦人所有的養雞場，近半年來，竟出現雞隻沒病死，但數量竟愈養愈少的怪事，令飼主強烈懷疑可能遭小偷，遂設下陷阱，今終於逮到嫌犯，結果竟然是前所未見的石虎，且還是1隻成年的母石虎，令地方驚訝不已，直稱，這可能是鹿谷建鄉以來首件石虎被捕的案例﹗

遭石虎偷襲的這處養雞場，位於鹿谷鄉永隆及彰雅2村交界的山區，平時人煙稀少，陳姓飼主最初購買60隻小雞，怎料，近半年來看著小雞愈長愈大，但數量卻愈來愈少，起初一度懷疑遭宵小覬覦，但看著雞場周邊不時可見散落的雞毛，以及雞腳、雞骨等雞隻零碎殘骸，便研判可能與野獸襲擊有關，遂「將計就計」以雞肉作誘餌，雖如願抓到「偷兒」，但怎麼也想不到送交農委會特有生物研究保育中心（簡稱特生中心）收容照護後，確證是瀕臨絕種的保育類野生動物石虎，也是鹿谷鄉首樁「人虎衝突」的案例。

鹿谷鄉民代表康峻瑜表示，包括年約60歲的飼主在內，以及永隆、彰雅2村耆老，也都是第1次看到石虎，也難怪大家驚訝不已，他除呼籲民眾對雞、鴨等養殖場做好保護措施以外，如果碰到類似事件，千萬不要有施暴、虐待石虎等不理性行為，以免觸犯野生動物保育法受罰。

農委會特有生物研究保育中心指出，全台石虎數量概估不到500隻，惟從1994年以來，該中心累計石虎遭獸鋏夾傷的案例，總共21件；又2011年迄今因「路殺」的交通意外案件，累計也達67件，石虎在野外生機受威脅之嚴重性，可見一斑。

依文獻資料，南投縣也是石虎棲地之一，尤其，集集、中寮更是熱點，今年特生中心也將與林務局南投林管處合作進行南投縣石虎監測調查計畫，南邊以鹿谷及竹山為主；北邊則來到與台中、彰化交界的國姓及草屯山區，屆時，縣內石虎數量便可望有更精準的概估數。

此次涉及偷襲養雞場的石虎，初估年齡1歲以上，且疑似獵食導致左前肢有2指斷裂的舊傷，基本上身體健康狀況良好，儘管陳姓飼主飼養的60隻雞，最後被石虎吃到只剩6隻，但並未有不理性行為，顯見生態保育觀念也已落實，令人欣慰。

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