墾丁觀光雪崩掃到公共造產 恆春鎮收入恐大減千萬

2019-01-02 22:57

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春半島去年觀光人數確定低於400萬人次，回到2008年前的觀光人次，除了衝擊當地觀光業生計，也嚴重縮減公共造產的來源，根據官方初步估算，去年公共造產收入可能銳減超過千萬，不少居民擔心各項福利受影響，恆春鎮公所則強調，鎮民福利絕不受影響，會持續開源節流打造新亮點拼觀光。

根據墾管處統計資料，墾丁2017年各景點遊客人次約430萬人次，去年截至11月為止僅324萬人次，確定全年已經無法超過400萬人次，墾丁各景點遊客上一次低於400萬人次，已經是2008年「海角七號」熱潮前。

遊恆春鎮與墾管處對分鵝鑾鼻及貓鼻頭公園的門票收入，觀光低迷直接衝擊恆春鎮的公共造產財源，恆春鎮公所統計，前年關山及貓鼻頭納入2016年納入收費後，公共造產收入一度高達近五5千萬，2017觀光下滑剩下4千萬左右，去年粗估再掉近千萬，可能剩下不到3千萬。

恆春鎮公所主祕王崇信表示，整體觀光景氣不佳影響公共造產收入，但鎮長盧玉棟多次重申不會影響鎮民各項福利政策，除了樽節開支外，將規劃鎮內石牌公園成為新亮點，可望增設咖啡館、展示館及各項親子運動設施，希望打造不輸國外的小鎮公園，拼觀光幫鎮民賺錢。

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