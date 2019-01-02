爆胎「輪框磨地」繼續開！ 國道超狂轎車挨轟：不要命了

2019-01-02 23:13

〔即時新聞／綜合報導〕有網友今天目睹國道上一台銀色轎車，明明左前輪已經大爆胎，金屬輪框完全磨地，但駕駛卻仍然以飛快的速度前進，讓他不禁直呼「這是瘋了吧！」，影片曝光後引發網友熱議。

網友今晚在臉書社團「爆料公社」PO出影片，只見畫面中一台銀色轎車行駛在國道上，其左前輪已明顯大爆胎，卻不見車主下來更換或將停車等待救援，反而仍在最右邊的車道上奔馳，任憑馬路不斷刮傷他的輪框，讓目睹的網友不可置信，直呼「這是瘋了吧！」並趕緊駛離該台轎車。

對此網友們反應兩極，有網友認為，「不要命了」、「駕照雞腿換的嗎」、「省拖吊費硬開到平面道路？」、「連警示燈都沒開？難道他不知道已經爆胎了」、「拖吊費2500起跳，輪胎加輪圈應該不止2500了吧」、「國道路會爛就是這樣造成的」。

而也有網友表示，「感覺不是不想停，而是剎不下來」、「至少車主已經努力靠邊開了」、「那邊路肩停車很危險，搞不好是在找避車彎啊」、「沒安全區暫停，是我也會選擇撐到交流道下去」、「怕後車追撞才想趕快駛離吧」。

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